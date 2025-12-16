Studiodag Opname Luisterboek Simon Keizer

Simon Keizer vertelt emotioneel heftig verhaal over nieuwjaarsbrand Volendam

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/12/2025

Zanger en schrijver Simon Keizer blikt in zijn nieuwe audio-autobiografie terug op de brand in café ’t Hemeltje in Volendam, die 25 jaar geleden tijdens oud en nieuw plaatsvond. In Wat Moed Dat Moet: Mijn Leven In Flarden beschrijft hij wat hij zag, voelde en nog altijd met zich meedraagt.

In de talkshow RTL Tonight vertelt presentator Humberto Tan dat hij een passage las over een man met de naam Ruud, wiens verhaal Simon Keizer scherp heeft onthouden. Daarbij wordt duidelijk hoe herinneringen soms zowel vlijmscherp als onvolledig kunnen zijn.

Herinneringen tot in detail

Simon vertelt dat hij veel meer heeft gezien dan hij zich bewust kan herinneren. Volgens hem sluit een mechanisme veel af, maar wat hij nog wél weet, staat in zijn hoofd gegrift: hoe het rook, wat hij voelde en zelfs wat mensen droegen. Die details hebben een vaste plek gekregen in zijn hoofd. Zo ook bij het volgende verhaal.

Tekst gaat verder onder video.

Het verhaal van Ruud

In de uitzending gaat het over Ruud, die kort voor middernacht op Simons kruk zat. Simon herinnert zich: ‘Ruud zat op mijn kruk, een halfuurtje voor de jaarwisseling, toen ik terugkwam van de wc. Ik was wel krukgebonden dus ik dacht: oké, en nu? Hoe ga ik dit oplossen?’ Hij sprak Ruud erop aan, waarop die vriendelijk reageerde: ‘Nee joh, prima, ik wilde jullie alleen even gelukkig nieuwjaar wensen, maak er wat moois van, ik ga weer terug naar mijn vrienden.’ Die vrienden stonden op de plek waar het zwaartepunt van de brand was.

Lees ook: Simon Keizer openhartig over mentale gezondheid

Schuldgevoel bij Simon Keizer

Geëmotioneerd vertelt Simon: ‘Uiteindelijk heeft hij het niet overleefd, waardoor je later denkt: wat als?’ In zijn hoofd blijft een alternatief scenario afspelen, waarin hij een extra kruk had gepakt en Ruud was gebleven. Het is duidelijk dat deze gebeurtenis nog steeds veel met de zanger doet.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Portretfoto Anne Marie Jung

Anne-Marie Jung terug in theater met rol in Harry Potter en het vervloekte kind

Stage Entertainment Nederland heeft bekendgemaakt dat actrice Anne-Marie Jung vanaf maart 2026 te zien is in het internationaal geprezen theaterstuk ‘Harry Potter en het vervloekte kind’. Jung speelt daarin een dubbelrol als Professor Anderling en Dorothea Omber, twee bekende personages uit de Harry Potter-reeks. Naast Anne-Marie Jung zijn ook Kilke John als Ginny Potter, Lotte…
Vriendin Janneke nam wraak op haar ex

Janneke: ‘Ik was bang dat mijn ex of de politie plots voor de deur zou staan’

Iedereen heeft wel eens iets wat hij liever (even) voor zich houdt. Zo nam Janneke (28) in een aangeschoten bui wraak op haar ex-vriend.
Weekend Lady Gaga The Mayhem Ball Tour London

Lady Gaga pauzeert show nadat danser van podium valt

Lady Gaga heeft haar concert in het Accor Stadium in Sydney op 13 december onderbroken nadat een van haar Mayhem Ball-dansers van het podium viel. Het podium was spekglad door de regen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien