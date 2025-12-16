Simon Keizer vertelt emotioneel heftig verhaal over nieuwjaarsbrand Volendam

Zanger en schrijver Simon Keizer blikt in zijn nieuwe audio-autobiografie terug op de brand in café ’t Hemeltje in Volendam, die 25 jaar geleden tijdens oud en nieuw plaatsvond. In Wat Moed Dat Moet: Mijn Leven In Flarden beschrijft hij wat hij zag, voelde en nog altijd met zich meedraagt.

In de talkshow RTL Tonight vertelt presentator Humberto Tan dat hij een passage las over een man met de naam Ruud, wiens verhaal Simon Keizer scherp heeft onthouden. Daarbij wordt duidelijk hoe herinneringen soms zowel vlijmscherp als onvolledig kunnen zijn.

Herinneringen tot in detail

Simon vertelt dat hij veel meer heeft gezien dan hij zich bewust kan herinneren. Volgens hem sluit een mechanisme veel af, maar wat hij nog wél weet, staat in zijn hoofd gegrift: hoe het rook, wat hij voelde en zelfs wat mensen droegen. Die details hebben een vaste plek gekregen in zijn hoofd. Zo ook bij het volgende verhaal.

Het verhaal van Ruud

In de uitzending gaat het over Ruud, die kort voor middernacht op Simons kruk zat. Simon herinnert zich: ‘Ruud zat op mijn kruk, een halfuurtje voor de jaarwisseling, toen ik terugkwam van de wc. Ik was wel krukgebonden dus ik dacht: oké, en nu? Hoe ga ik dit oplossen?’ Hij sprak Ruud erop aan, waarop die vriendelijk reageerde: ‘Nee joh, prima, ik wilde jullie alleen even gelukkig nieuwjaar wensen, maak er wat moois van, ik ga weer terug naar mijn vrienden.’ Die vrienden stonden op de plek waar het zwaartepunt van de brand was.

Schuldgevoel bij Simon Keizer

Geëmotioneerd vertelt Simon: ‘Uiteindelijk heeft hij het niet overleefd, waardoor je later denkt: wat als?’ In zijn hoofd blijft een alternatief scenario afspelen, waarin hij een extra kruk had gepakt en Ruud was gebleven. Het is duidelijk dat deze gebeurtenis nog steeds veel met de zanger doet.

