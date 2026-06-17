Scheiding voor Frank van Etten en Mèlanie Weber na bewogen tijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Frank van Etten en Mèlanie Weber zijn niet langer samen. De volkszanger laat via sociale media weten dat zij na vier jaar hebben besloten te gaan scheiden.

Frank van Etten en Mèlanie trouwden op 13 mei 2022. Samen kregen zij in 2021 dochter Melody.

Gezamenlijk besluit Frank van Etten en Mèlanie

In het bericht schrijft Frank: ‘Dit is een ingrijpende en persoonlijke beslissing, die wij na zorgvuldige overweging gezamenlijk hebben genomen. De komende tijd staat in het teken van het op een goede en rustige manier uit elkaar gaan. Waarbij het welzijn van onze dochter vanzelfsprekend voorop staat.’

Onrust eind 2025

Eind 2025 sloegen de ouders van Melanie alarm op sociale media. Volgens hen was hun dochter samen met kleindochter Melody niet veilig bij Frank en verbleef zij op een geheime locatie. Frank reageerde toen via Instagram en schreef in een story: ‘Er is een verhaaltje gepubliceerd door de ouders van mijn inmiddels ex-vrouw. Laat ik voorop stellen dat deze situatie anders wordt geschetst dan het geval is. Ik hoef mij niet te verantwoorden en hoop mijn dochter snel weer te zien en te knuffelen.’

Opmerkelijk is dat Frank van Etten hier Mèlanie al zijn ‘ex-vrouw’ noemde. Later sprak Mèlanie de geruchten via Instagram tegen. Zij verklaarde toen: ‘Ik ben thuis. Thuis waar mijn hart is. Thuis waar het veilig is. Thuis bij Frank. De rest zijn verhalen. Dit is de waarheid.’

Eerder sprak Frank van Etten over huiselijk geweld: