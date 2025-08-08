Rebel Wilson aangeklaagd door collega-actrice om smaad

Tekst: Denise Delgado

Rebel Wilson (45) ligt opnieuw onder vuur. Actrice Charlotte MacInnes, die haar filmdebuut maakte in ‘The Deb’, heeft de Australische regisseur en actrice aangeklaagd wegens smaad. Dat meldt ‘Deadline’ vrijdag.

Eerder werd Rebel al aangeklaagd door het productiebedrijf en drie producenten van de film. Volgens Charlotte heeft de actrie haar professionele reputatie ernstig beschadigd door meerdere uitlatingen op Instagram tussen september 2023 en juli dit jaar.

Seksuele intimidatie

Rebel zou haar collega beschuldigd hebben van het verdraaien van een verhaal over seksuele intimidatie door producent Amanda Ghost. Ook zou Charlotte hebben gelogen over het feit dat ze eerder bij Rebel had geklaagd over Amanda’s gedrag op de set.

‘Dit was haar eerste hoofdrol in een film en je hebt haar professionele reputatie verpest voordat ze zelfs maar kon genieten van het succes van de film als hoofdrolspeelster,’ schrijft Charlotte’s advocaat in een brief aan Rebel. Rebel heeft vooralsnog niet publiek gereageerd op de nieuwe aanklacht.

‘Rebel heeft release tegengewerkt’

Vorige maand werd al bekend dat productiebedrijf AI Film een rechtszaak tegen Rebel was gestart. Volgens hen heeft de actrice de release van The Deb opzettelijk tegengewerkt. De musicalfilm, die draait om twee tienermeisjes op weg naar een debutantenbal in een klein dorpje, beleefde haar wereldpremière in september vorig jaar op het filmfestival van Toronto. Bekijk hieronder een voorproefje van de film dat de actrice op haar Instagram heeft geplaatst.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

De opnames van de film kwamen eerder stil te liggen nadat de actrice de producenten beschuldigde van wangedrag, financiële misstanden en ongepast gedrag richting MacInnes. Producenten Amanda Ghost, Gregor Cameron en Vince Holden dienden daarop in 2024 een aanklacht wegens smaad in tegen Rebel.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @REBELWILSON