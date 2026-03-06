William Andrew

Prins William wil Andrew-zaak ‘opgeruimd’ vóór hij koning is

Tekst: Denise Delgado

06/03/2026

Prins William zou willen dat de kwestie rond zijn oom Andrew Mountbatten-Windsor zo snel mogelijk wordt afgerond. Koninklijk biograaf Andrew Lownie zegt tegen ‘People’ dat William het dossier ‘opgeruimd’ wil hebben vóór hij ooit de troon bestijgt.

Lownie schetst Andrew als iemand die zijn hele leven in een bubbel heeft geleefd. Volgens hem is status voor Andrew alles, zelfs zijn belangrijkste vorm van identiteit, en zou hij het daarom extra moeilijk vinden om verder op afstand te worden gezet.

Dochters Andrew voelen nasleep

De druk werkt volgens recente berichtgeving ook door richting Andrews dochters, prinsessen Beatrice en Eugenie. People meldt dat de zussen dit jaar niet met de rest van de familie aanwezig zouden zijn bij Royal Ascot, mede door de hernieuwde aandacht voor de Epstein-connecties van hun ouders.

Lees ook: Australische premier wil Andrew uit troonopvolging

Geen foto’s, meer afstand

Page Six schreef daarnaast dat William (en Catherine) de lijn strakker zouden willen trekken en dat andere familieleden het advies zouden hebben gekregen om voorlopig niet publiekelijk met Beatrice en Eugenie te poseren op foto’s, totdat er meer duidelijkheid is over de kwestie.

Wangedrag

De uitspraken vallen in een periode waarin Andrew opnieuw onder een vergrootglas ligt. Volgens berichtgeving werd hij in februari aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt, wat de wens om het ‘York-hoofdstuk’ snel en definitief af te sluiten extra gevoelig maakt.

BEELD: ANP

LEES OOK

Marius Borg Høiby erkent keelgreep bij slachtoffer: ‘Controle kwijt’
Prinses Diana’s voormalig beveiliger over Andrew: ‘Arrogant en toxisch’
Ex Marius Borg Høiby: ‘Hij greep me bij mijn haar’
Komt The Crown terug? ‘Netflix overweegt specials rond royalschandalen’
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Ruben van der Meer

Waarom Ruben van der Meer twee ton investeerde in een film…
Sante Beautysupplement

Elke dag een beautysupplement: slim of zonde van je geld?
Weekend Tweede Dag Strafzaak Tegen Marco Borsato

Muziek Marco Borsato weer vaker op de radio na vrijspraak
Vriendin Vrouw maakt schoon in huis - voorjaarsschoonmaak

Voorjaarsschoonmaak in één weekend: zo pak je het slim aan
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise