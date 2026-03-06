Prins William wil Andrew-zaak ‘opgeruimd’ vóór hij koning is

Tekst: Denise Delgado

Prins William zou willen dat de kwestie rond zijn oom Andrew Mountbatten-Windsor zo snel mogelijk wordt afgerond. Koninklijk biograaf Andrew Lownie zegt tegen ‘People’ dat William het dossier ‘opgeruimd’ wil hebben vóór hij ooit de troon bestijgt.

Lownie schetst Andrew als iemand die zijn hele leven in een bubbel heeft geleefd. Volgens hem is status voor Andrew alles, zelfs zijn belangrijkste vorm van identiteit, en zou hij het daarom extra moeilijk vinden om verder op afstand te worden gezet.

Dochters Andrew voelen nasleep

De druk werkt volgens recente berichtgeving ook door richting Andrews dochters, prinsessen Beatrice en Eugenie. People meldt dat de zussen dit jaar niet met de rest van de familie aanwezig zouden zijn bij Royal Ascot, mede door de hernieuwde aandacht voor de Epstein-connecties van hun ouders.

Geen foto’s, meer afstand

Page Six schreef daarnaast dat William (en Catherine) de lijn strakker zouden willen trekken en dat andere familieleden het advies zouden hebben gekregen om voorlopig niet publiekelijk met Beatrice en Eugenie te poseren op foto’s, totdat er meer duidelijkheid is over de kwestie.

Wangedrag

De uitspraken vallen in een periode waarin Andrew opnieuw onder een vergrootglas ligt. Volgens berichtgeving werd hij in februari aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt, wat de wens om het ‘York-hoofdstuk’ snel en definitief af te sluiten extra gevoelig maakt.

BEELD: ANP