Patty Brard in rouw om Ron Brandsteder: ‘Veel te vroeg’

Patty en Ron stapten in 1979 in het huwelijksbootje, maar gingen een jaar later alweer uit elkaar.

‘Wat een ontzettend verdrietig bericht vanmorgen,’ schrijft de presentatrice bij een oude foto van hen samen. ‘Helaas is Ron veel te vroeg overleden. Ik wens zijn gezin, familie, vrienden en dierbaren heel veel sterkte en ‘remember the good times’. Liefs Patty.’

Het verdriet rondom het overlijden van Ron Brandsteder is groot. Patty Brard (69) reageerde aangeslagen op het overlijden van haar ex-man. Maandag werd bekend dat Ron op 74-jarige leeftijd is overleden.

Denise Delgado

