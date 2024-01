Jim Bakkum ook te zien in serie over Patty Brard

Ook onder anderen Jim Bakkum, Nadja Hüpscher en Chris Peters zijn te zien in PATTY, de serie van Videoland over het leven van Patty Brard. Dat maakt de streamingdienst donderdag bekend.

Bakkum speelt René, een van de ex-partners van Brard. De andere ex-mannen van de tv-persoonlijkheid worden gespeeld door Peters en Lorenzo de Moor. Mattijn Hartemink kruipt in de huid van Antoine, de huidige partner van Brard. Teunie de Brouwer en Julia Lammerts spelen respectievelijk Marga en José, die samen met Brard de meidengroep Luv’ vormden. Hüpscher speelt de moeder van Brard, Bo Tarenskeen haar vader en Astrid van Eck haar oudere zus Shirley.

Eerder werd al bekend dat zowel Holly Mae Brood als Eva van de Wijdeven in de huid van de 68-jarige Brard kruipen. Brood vertolkt Brard in haar jongere jaren, Van de Wijdeven speelt de rol van de presentatrice als ze juist wat ouder is. Ook Brards dochter Priscilla wordt gespeeld door twee actrices. Dewi Welschen is Priscilla als zij nog jong is, Emma Buysse vertolkt Priscilla als ze wat ouder is.

PATTY is vanaf zondag 18 februari te zien. De regie van de serie is in handen van Will Koopman en Reinier Smit.