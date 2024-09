Bijzondere mijlpaal voor Patty Brard

Patty Brard viert zondag dat zij deze maand alweer tien jaar getrouwd is met Antoine van de Vijver. Met een foto op Instagram blikt ze terug op de feestelijke dag op Ibiza. Ook kijkt ze uit naar de bruiloft van haar dochter Priscilla, die over vijf dagen plaatsvindt.

“September is een bijzondere maand voor ons!”, schrijft Brard. Op de foto die de mediapersoonlijkheid bij het bericht plaatst, poseert ze op Ibiza samen met Antoine en hun vier bruidsmeisjes. Ook is er een cameraman in beeld, omdat de bruiloft op Ibiza destijds gefilmd werd voor het SBS6-programma Patty’s Big Fat Ibiza Wedding.

Aanstaande zaterdag klinken er weer huwelijksklokken in huize Brard, want dan treedt haar dochter Priscilla Nasi in het huwelijk met partner Kevin. Brard zal het huwelijk als BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) voltrekken. Priscilla wordt die dag weggegeven door haar vader Carlo Nasi, de zakenman met wie Brard tussen 1983 en 1988 getrouwd was.