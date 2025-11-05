OM concludeert: uitingen Bob Vylan in Paradiso niet strafbaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

De uitingen die Bob Vylan deed tijdens hun optreden in Paradiso op 13 september 2025 zijn volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Het OM oordeelt dat er geen sprake is van groepsbelediging, aanzetten tot haat of discriminatie, noch van opruiing. De uitspraken waren volgens het OM wel provocerend, maar vallen binnen de grenzen van de wet.

Het optreden van Bob Vylan veroorzaakte destijds veel ophef nadat fragmenten van het concert online en in de media opdoken. De politie kreeg tientallen meldingen binnen, en uiteindelijk deden 35 organisaties en particulieren aangifte tegen de band.

Onderzoek naar vier uitingen Bob Vylan

Het OM onderzocht vier specifieke uitspraken van de artiesten, waaronder ‘Death to the IDF’, ‘But sometimes, sometimes you also have to represent kicking a nazi in the fucking face!’ en ‘Fuck Andy, fuck the fascists, fuck the zionists. Get out there and fight them.’ De context waarin deze zinnen werden uitgesproken speelde een belangrijke rol in het oordeel. Volgens het OM kunnen de uitingen rauw en confronterend overkomen, maar passen ze binnen de expressieve stijl van punkmuziek.

Lees ook: Tilburg annuleert Bob Vylan na Paradiso-rel, Nijmegen niet

Juridische beoordeling

Bij de beoordeling baseerde het OM zich uitsluitend op bestaande wetgeving en jurisprudentie. Volgens de instantie is het niet haar taak te oordelen over de smaak of gepastheid van de woorden, maar enkel over de strafbaarheid ervan. Uit het onderzoek blijkt dat de uitingen niet waren gericht op Joodse mensen als groep. Waar gesproken wordt over zionisten, gaat het volgens het OM om een politieke stroming en niet om een bevolkingsgroep die onder de discriminatieartikelen valt.

Geen sprake van opruiing

Het OM concludeert verder dat de teksten geen concrete oproep tot geweld vormen. De woorden werden geïnterpreteerd als een vorm van politieke expressie en activistische retoriek, die past bij het punkgenre. Daarmee is er volgens het OM geen sprake van strafbare opruiing of haatzaaien. De aangevers zijn per gemotiveerde sepotbrief geïnformeerd over de beslissing. Wie het niet eens is met het oordeel van het OM, kan een klacht indienen bij het gerechtshof.

FOTO: HUGH R HASTINGS/GETTY IMAGES