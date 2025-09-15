Bob Vylan

Tilburg annuleert Bob Vylan na Paradiso-rel, Nijmegen niet

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/09/2025

Het geplande optreden van de Britse rap-punkgroep Bob Vylan in poppodium 013 in Tilburg gaat dinsdag niet door. De organisatie besloot de show te annuleren na uitlatingen die de artiest zaterdagavond deed tijdens een optreden in Paradiso in Amsterdam.

Tijdens dat concert riep het duo onder meer ‘dood aan de IDF’, het Israëlische leger. Ook werd de vermoorde Amerikaanse activist Charlie Kirk uitgescholden en scandeerde de band ‘Fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat’.

013 annuleert optreden

Volgens poppodium 013 bagatelliseerde Bob Vylan een politieke moord en riep het publiek op tegenstanders op straat te zoeken. “Hoewel we begrijpen dat de uitspraken zijn gedaan in de context van punk en activisme, en dat de berichtgeving hierover soms minder genuanceerd is dan wat er werkelijk heeft plaatsgevonden, vinden wij toch dat deze nieuwe uitingen te ver gaan”, aldus de organisatie.

013 benadrukt begrip te hebben voor de woede over het geweld in Gaza, maar vindt dat de grens zaterdag is overschreden: ‘Het bagatelliseren van politieke moord en het oproepen om mensen ‘op straat te gaan zoeken’ verwerpen wij ten stelligste.’

Reactie van de band

Frontman Pascal Robinson-Foster ontkent dat zijn groep de dood van Kirk vierde. ‘Ik heb hem een klootzak genoemd, maar zijn dood is niet gevierd. Zoek maar een uitspraak van mij op. Vind maar iets van bewijs waaruit blijkt dat wij zijn dood aan het vieren waren. Je zult het niet vinden, omdat het niet gebeurd is’, zei hij in een video.

Op beelden die circuleren is echter te zien dat Robinson-Foster lacht en springt terwijl hij Kirks dood bespreekt. Ook zegt hij: ‘Cause if you talk shit, you will get banged’, waarna hij een pistoolgebaar maakt en toevoegt: ‘Rust in vrede, Charlie Kirk. Jij piece of shit.’

Doornroosje laat concert doorgaan

Poppodium Doornroosje in Nijmegen handhaaft het geplande optreden van maandagavond: ‘Wij zijn overvallen door de omvang van de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de show van Bob Vylan, afgelopen zaterdag in Paradiso. Na de uitlatingen tijdens het concert in Paradiso hebben wij niet kunnen vaststellen of er sprake is van strafbare feiten. Wij komen dan ook niet terug op ons besluit de act te boeken’, schrijft de organisatie.

Politiek en aangiftes

Bij de politie kwamen na afloop van de show in Paradiso tientallen meldingen en aangiftes binnen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) vindt dat de band zich schuldig maakt aan haatzaaien en opruiing en roept anderen op om eveneens aangifte te doen. Politieke partijen reageerden fel. De PVV wil dat de band het land wordt uitgezet, BBB pleit voor een verbod op toekomstige optredens en de VVD vroeg het kabinet naar mogelijke stappen. Minister Gouke Moes noemde de uitspraken “zeer twijfelachtig”. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de context, maar heeft nog geen onderzoek ingesteld.

FOTO: GETTY IMAGES/HUGH R HASTINGS

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

