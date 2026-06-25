Na geruchten bevestigt Marieke Elsinga ongeluk: ‘Ik was veel te moe’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marieke Elsinga (39) is recent betrokken geweest bij een auto-ongeluk. De presentatrice vertelt in haar ochtendshow Mattie & Marieke dat ze achter het stuur in slaap is gevallen.

Aanleiding voor haar reactie waren vragen van luisteraars, nadat Reality FBI eerder melding had gemaakt van het incident. Marieke Elsinga zegt dat ze er op de radio niet eerder over sprak, omdat ze er destijds erg van was geschrokken. Het ongeluk zou volgens haar geen reden zijn geweest voor haar besluit om te stoppen met de ochtendshow van Qmusic.

Geschrokken van incident

In de uitzending bevestigt Marieke dat ze met haar auto tegen een lantaarnpaal is gereden. ‘Ik heb dat hier op de radio nooit verteld, omdat ik daar toen echt wel van geschrokken was’, legt de radiomaakster uit. Ook noemt ze het ‘een heel bizarre ervaring’.

Marieke Elsinga te moe achter het stuur

De presentatrice vertelt dat ze op dat moment vermoeid was. ‘Ik ben een keer in de auto gestapt, ik had een afspraak, maar ik was gewoon veel te moe en had een te korte nacht gehad.’ Marieke zegt dat ze nu anders naar zo’n situatie kijkt: ‘Ik denk nu echt ook: doe jumping jacks als je moe bent, tik jezelf even op de wang.’

Woensdagochtend maakte Marieke bekend dat ze stopt met de ochtendshow van Qmusic. Collega Mattie Valk gaat wel door. Volgens de presentatrice stond die beslissing los van het ongeluk: ‘De beslissing was toen al lang gevallen.’

Video over het stoppen met de ochtendshow: