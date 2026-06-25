Laatste dagen van Over Mijn Lijk-Madelief verliepen heftig met delier

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dave, die in Over Mijn Lijk te zien was als de vriend van Madelief, blikt in Over Mijn Lijk – de podcast terug op haar laatste dagen. Daarin vertelt hij over de periode waarin Madelief hard achteruitging en in een delier raakte.

Presentator Tim Hofman sprak Dave nog de dag voor haar overlijden. Dat was niet te zien in Over Mijn Lijk, maar wordt getoond in de podcast. Ook vertelt Dave hoe het afscheid uiteindelijk verliep.

Moeilijk communiceren

Tim merkte op dat Madelief de week na haar prematie plots hard achteruitging en in een delier raakte. In die laatste dagen had hij nog contact met Dave. ‘Door dat delier was het moeilijk communiceren met Madelief. Zij wilde wel nog met ons van Over Mijn Lijk spreken. Dat hebben we telefonisch geprobeerd, dat ging niet helemaal.’ Dave bevestigt: ‘Ze ging in en uit het delier.’ Daarom sprak Tim met Dave, die vertelde dat hij ertegenop keek om alleen naar een leeg, stil huis te gaan ‘zonder die oude babbelkous’.

Laatste dagen

Dave vertelt dat hij op de automatische piloot stond en weinig kon doen voor Madelief. ‘Het stukje naar de wc gaan, ze kon niet meer opstaan, dus ik heb haar elke dag een paar keer uit bed getild. Ik heb met haar geslapen terwijl ze in zo’n delier zat. Dan is het heel veel praten, heel veel schreeuwen, uit bed willen. Dat gaat de hele nacht door, dat kon ze de hele nacht volhouden.’ Over die periode zegt hij: ‘Het is afwachten wat gebeurt er, elke dag was er wel iets nieuws aan de hand.’

Tekst gaat verder onder podcastaflevering.

Laatste heldere woorden

Volgens Dave had Madelief vóór het delier nog een opleving. ‘Het ging van 0 naar 100’, zegt hij. Daarna waren er soms nog korte heldere momenten. ‘Een kwartiertje, tien minuten, dan had je geluk als je erbij zat.’ Bij het afscheid kwam zo’n helder moment niet meer voorbij. Het laatste wat ze helder tegen elkaar zeiden, was dat ze van elkaar houden, een uur voordat ze overleed. ‘Dat kwam er echt met moeite uit, want ze kon gewoon niet meer praten. Ademen was het enige wat nog kon.’

Rustig einde

Dave had het afscheid liever anders gezien. Zijn ideale scenario was dat Madelief zelf zou kiezen voor euthanasie, maar volgens hem gebeurt dat weinig. ‘Uiteindelijk wil je altijd blijven leven. Ook in de situatie waar ze toen in zat, toen ze helder was. ‘Ik wil niet dood’, bleef ze maar herhalen.’ Uiteindelijk verliep het laatste moment rustig. ‘Ik zat naast haar. Ik had haar hand vast.’ Toen werd opgemerkt dat haar neus wat wit werd, kwam iedereen erbij. ‘Ik zat op haar ademhaling te focussen en toen was het haar laatste adem en dat ging heel rustig.’