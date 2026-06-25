Spoiler: Love Island UK-kijkers kiezen hun favorieten, maar voor deze Islanders dreigt vertrek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wie Love Island UK kijkt, heeft vast al eens een spoiler op sociale media voorbij zien komen.

Nederland loopt namelijk achter op het Verenigd Koninkrijk met Love Island UK. Voor wie graag alvast weet wat er in de villa gaat gebeuren, is er nu nieuws over de eerste publieksstemming.

Eerste stemming van het seizoen Love Island UK

The Sun meldt dat de Islanders een berichtje kregen met de vraag om zich bij de vuurplaats te verzamelen. Daar ontdekten ze al snel dat het publiek voor het eerst dit seizoen had gestemd. De kijkers hadden gestemd op hun favoriete jongen en meisje en kozen Lorenzo en Ellie. Hun blijdschap over de uitslag was alleen van korte duur, want een ander berichtje onthulde welke Islanders de minste stemmen hadden gekregen.

Bij de jongens waren dat Simba, Tommy en Aidan. Bij de meisjes ging het om Lola, Priya en Tina. Vervolgens was het aan Lorenzo en Ellie om één jongen en één meisje te kiezen om naar huis te sturen.

Hint over vertrek

De kijkers van Love Island UK in het Verenigd Koninkrijk moeten tot morgenavond wachten om te weten wie ze kiezen. Hoewel The Sun de identiteiten van de twee gekozen Islanders niet onthult, gaf het medium eerder wel een hint. Een bron zei: ‘De jongen die de villa heeft verlaten is een controversiële bombshell en het meisje zal herinnerd worden vanwege haar woedende scènes.’

Nederlanders moeten nog even wachten op de onthulling: ook de welbekende ‘heart rate challenge’ is al voorbijgekomen in het Verenigd Koninkrijk. Love Island UK verschijnt elke dag om 19.00 uur op Videoland.

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