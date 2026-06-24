Marieke Elsinga maakt opvallende terugkeer bij RTL Boulevard

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marieke Elsinga stopt met de ochtendshow van Qmusic, maar maakt ruimte voor nieuwe kansen. Vanaf dit najaar is ze weer te zien bij RTL Boulevard.

Daarmee keert Marieke Elsinga terug op een vertrouwde plek. Tussen 2019 en 2022 was ze al een van de vaste gezichten van het programma.

Tina zag het anders

Tina Nijkamp zei maandag nog in haar podcast dat Marieke klaar leek met presenteren bij RTL 4. Dat viel haar onder meer op omdat Marieke niet meer in RTL Boulevard te zien was. ‘Opvallend is het wel’, zei Tina, die aangaf niet te verwachten haar snel terug te zien op televisie. Volgens Tina had ze ook niet gehoord dat er iets in de pijplijn zat.

Terug aan de desk

Marieke Elsinga komt het presentatieteam van RTL Boulevard versterken. Het bestaande team blijft verder ongewijzigd. Een onbekende is Marieke allerminst: tussen 2019 en 2022 was ze al een van de vaste gezichten van het programma. In 2025 maakte ze bovendien tijdelijk haar comeback als presentator van RTL Boulevard Summernight.

Veel zin in live televisie

Marieke kijkt enorm uit naar haar terugkeer. ‘Ik vind live televisie het allerleukste wat er is. Dus toen RTL mij vroeg of ik terug wilde komen, hoefde ik daar helemaal niet lang over na te denken.’ Ook heeft ze tijdens haar afwezigheid veel aan het programma gedacht, waardoor ze naar eigen zeggen ‘heel veel zin’ heeft in het najaar.

RTL blij met terugkeer

RTL laat aan RTL Boulevard weten uit te kijken naar de samenwerking. ‘We zijn ontzettend blij dat Marieke Elsinga weer aanschuift achter de desk van RTL Boulevard. Marieke hoort echt bij de Boulevard-familie. Haar terugkeer voelt als thuiskomen en we kijken enorm uit naar haar eerste uitzending!’ Woensdagochtend werd ook bekend dat er na acht jaar een einde komt aan de gezamenlijke ochtendshow van Mattie Valk en Marieke bij Qmusic. Beiden blijven verbonden aan de radiozender.

Over Marieke Elsinga achter de desk van RTL Boulevard: