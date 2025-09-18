Marieke Elsinga uit moeite met harde media in Casa Di Beau

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de tweede aflevering van Casa Di Beau, die nu al op Videoland staat en op 25 september op televisie wordt uitgezonden, schuiven Willie Wartaal, Marieke Elsinga en Vincent Karremans aan. Het gesprek krijgt een serieuze toon wanneer Marieke openhartig vertelt over haar zorgen rondom de harde kant van de media.

Volgens Marieke Elsinga is er steeds meer honger naar sensatie en negativiteit. Ze legt in Casa Di Beau uit: ‘De sensatie naar clickbait, harde koppen en hele scherpe meningen en dat daarmee mensen echt soms worden stukgeschreven voor een langere periode.’

Een persoonlijke ervaring van Marieke Elsinga

Wanneer Beau van Erven Dorens haar vraagt dit concreet te maken, vertelt Marieke over een programma dat niet goed scoorde. De negatieve berichten raakten haar diep. Ze herinnert zich: ‘Op dag drie van de negatieve stroom stond ik huilend boven een column. Achter me rolde Jip, mijn zoontje, voor het eerst zelfstandig om en toen zag ik het en dacht ik: ik ben gek!’ Het besef dat ze stond te huilen om een column terwijl het echte leven zich achter haar afspeelde, kwam hard binnen.

Casa Di Beau aflevering twee

Casa Di Beau gaat in op het onderwerp

Beau reageert dat veel mensen in een positie zitten zoals die van Marieke en die klappen krijgen, niet alleen bekende Nederlanders. Volgens hem is de negatieve toon inmiddels normaal geworden, en dat vindt hij bedenkelijk. Vincent sluit zich daarbij aan en benadrukt dat het niet alleen in de media zo gaat, maar ook in de politiek. Je kunt het volgens hem bijna nooit goed doen. Hij stelt dat columnisten in Nederland zwaar worden overgewaardeerd.

Persoonlijke balans voor Beau

Beau deelt tot slot dat hij zelf ook weleens geraakt wordt door negatieve stukken. Een dag kan er helemaal door verpest worden, geeft hij toe. Hij ervaart dan ook even woede, maar als hij het kwijt is kijkt hij naar zijn vrouw en kinderen en beseft hij dat die veel belangrijker zijn.

