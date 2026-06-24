Marieke Elsinga stopt met ochtendshow, maar tv-comeback lijkt niet in zicht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mattie Valk (41) en Marieke Elsinga (39) stoppen na acht jaar met hun gezamenlijke ochtendshow bij Qmusic. Dat vertelt het duo woensdagochtend in een persoonlijke podcast, opgenomen aan de keukentafel bij Marieke thuis.

De radiomaakster heeft ‘zin in een nieuw avontuur’ en voelt de behoefte haar horizon te verbreden. Helemaal weg bij Qmusic gaat Marieke Elsinga niet: vanaf 18 september presenteert ze haar eigen lunchprogramma op vrijdagmiddag en luidt ze solo het weekend in. Maar Mattie & Marieke verdwijnt dus.

Marieke kiest voor nieuw avontuur

Marieke heeft naar eigen zeggen lang en goed over haar beslissing nagedacht. ‘Juist omdat ik zoveel plezier met Mattie heb, maar het voelt nu als het juiste moment om te kijken wat een nieuw avontuur mij brengt’, deelt ze in de podcast. Ook kijkt ze ernaar uit haar kind naar school te kunnen brengen.

Mattie gaat door in de ochtend

Mattie heeft getwijfeld of hij alleen wel door wilde met de ochtendshow bij Qmusic, maar houdt toch stand. ‘Ik schrijf nog steeds mijn jongensboek en wil dat volgende hoofdstuk heel graag gaan schrijven’, legt hij uit. Een ochtendshow presenteren blijft zijn ‘allergrootste droom’ en hij heeft er veel zin ‘in de nieuwe energie die we vanaf september gaan neerzetten’.

Tekst gaat verder onder video over het stoppen van Marieke Elsinga.

Tina Nijkamp zag al een opvallend signaal

Tina Nijkamp had het maandag in haar podcast al over Marieke. Ze merkte op dat de radiomaakster klaar met presenteren bij RTL 4 leek, omdat ze bijvoorbeeld nooit meer in RTL Boulevard te zien was. ‘Opvallend is het wel’, zei Tina, die ook niet verwachtte Marieke in de toekomst nog snel op televisie te zien. Ze gaf toen aan niet te hebben gehoord dat er iets in de pijplijn zit.

Qmusic sluit iconisch hoofdstuk af

De vernieuwde ochtendshow is vanaf 7 september te beluisteren. Marieke wordt daarbij niet vervangen. ‘Ik wil ons luisterpubliek voorstellen aan nieuwe mensen’, vertelt Mattie, die zijn programma verrijkt met ‘een dynamisch team’. Roland Snoeijer, programmadirecteur van Qmusic, noemt Mattie & Marieke een ochtendshow die een nieuwe standaard heeft gezet en bedankt het duo ‘voor al die ochtenden’. ‘We sluiten nu een iconisch hoofdstuk af.’