Ellende op vrijdag de 13e voor Marieke Elsinga: ‘Zo misselijk!’

Tekst: Denise Delgado

17/03/2026

Marieke Elsinga (39) begon haar trip naar Split op vrijdag de 13e met flink wat stress. De radio-dj ging mee op een influencerreis, onder meer met Jan Versteegh (40), maar op Schiphol sloeg de paniek toe.

Taxi met vertraging

Marieke had vroeg afgesproken op de luchthaven en dacht ruim op tijd te zijn, omdat ze dichtbij woont. Ze boekte een taxi voor kwart voor zeven, maar de chauffeur kondigde eerst een kwartier vertraging aan en daar kwam nog eens vijftien minuten bovenop.

Onderweg zag Marieke op de navigatie dat ze pas rond kwart voor acht op Schiphol zou zijn. Ondertussen appte Jan dat hij al door de douane was, waardoor de druk meteen omhoog schoot.

Eenmaal op de luchthaven zette Marieke het op een rennen, maar liep direct vast bij de poortjes: ze bleek niet online te hebben ingecheckt. In paniek belde ze Jan, die haar volgens haar eigen verhaal weinig geruststelde en haar vooral duidelijk maakte dat ze dat eerder had moeten regelen.

Eindsprint door Schiphol

Na hulp van een medewerker kostte het nog meer tijd, waardoor ze opnieuw moest sprinten, dit keer richting de gate. Met nog vijf minuten te gaan ontdekte ze dat die helemaal aan het einde van Schiphol zat. “Ik heb nog nooit zo lang en zo hard gerend.”

Op het nippertje

Uiteindelijk haalde ze de gate nipt: drie minuten voordat die zou sluiten. Jan filmde haar eindsprint. Marieke zelf was compleet leeg:  “Ik heb bloedsmaak in mijn mond. Ik ben zo misselijk.”

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

