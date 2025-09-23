Montana Meiland stemt tegen azc in Noordwijk

Montana Meiland was donderdagavond aanwezig in Noordwijk om haar stem te laten horen tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Ze liet weten dat ze het belangrijk vindt om haar mening kenbaar te maken en benadrukte dat kritiek haar daarbij niet tegenhoudt.

Volgens Montana Meiland was er veel belangstelling bij de bijeenkomst, die later uit de hand liep. Zelf was ze aanwezig om duidelijk te maken waar ze voor staat. Haar moeder was er niet bij omdat ze geen tijd had, ze kwam net pas terug van filmopnames.

Steun betuigen

Montana vertelde dat ze naar Noordwijk kwam om zich uit te spreken: ‘Er schijnt een azc in Noordwijk te komen en daar ben ik op tegen dus ik wil toch mijn steun betuigen en kom hiernaartoe.’ Ze voegde eraan toe dat ze het belangrijk vindt om zichtbaar aanwezig te zijn bij de stemavond.

Meiland negeert kritiek

De realityster zei dat zij en haar familie gewend zijn aan reacties op hun standpunten. ‘Wij krijgen altijd kritiek, wat je ook doet, dus we hebben er lak aan. Je moet laten zien waar je voor staat en je moet niet niks doen.’

Geen azc in Noordwijk

Het geplande azc zou niet in de directe omgeving van de familie Meiland komen te liggen, maar dat maakt volgens Montana niet uit. ‘Het moet er gewoon niet komen.’ Ze gaf aan zich zorgen te maken over problemen in Nederland en sprak de hoop uit dat meer mensen in de toekomst rechts zullen stemmen.

