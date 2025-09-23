Montana Meiland

Montana Meiland stemt tegen azc in Noordwijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/09/2025

Montana Meiland was donderdagavond aanwezig in Noordwijk om haar stem te laten horen tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Ze liet weten dat ze het belangrijk vindt om haar mening kenbaar te maken en benadrukte dat kritiek haar daarbij niet tegenhoudt.

Volgens Montana Meiland was er veel belangstelling bij de bijeenkomst, die later uit de hand liep. Zelf was ze aanwezig om duidelijk te maken waar ze voor staat. Haar moeder was er niet bij omdat ze geen tijd had, ze kwam net pas terug van filmopnames.

Steun betuigen

Montana vertelde dat ze naar Noordwijk kwam om zich uit te spreken: ‘Er schijnt een azc in Noordwijk te komen en daar ben ik op tegen dus ik wil toch mijn steun betuigen en kom hiernaartoe.’ Ze voegde eraan toe dat ze het belangrijk vindt om zichtbaar aanwezig te zijn bij de stemavond.

Tekst gaat verder onder video.

Meiland negeert kritiek

De realityster zei dat zij en haar familie gewend zijn aan reacties op hun standpunten. ‘Wij krijgen altijd kritiek, wat je ook doet, dus we hebben er lak aan. Je moet laten zien waar je voor staat en je moet niet niks doen.’

Lees ook: Erica Meiland emotioneel over uitspraak rechter en vrouwelijke slachtoffers

Geen azc in Noordwijk

Het geplande azc zou niet in de directe omgeving van de familie Meiland komen te liggen, maar dat maakt volgens Montana niet uit. ‘Het moet er gewoon niet komen.’ Ze gaf aan zich zorgen te maken over problemen in Nederland en sprak de hoop uit dat meer mensen in de toekomst rechts zullen stemmen.

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Gerard Joling 65 Jaar En 40 In Het Vak IMCA MARINA

Imca Marina geeft update na ziekenhuisopname door incident met broodje

Imca Marina (84) ligt sinds donderdag in het ziekenhuis, nadat ze met spoed werd opgenomen toen ze bijna stikte in een broodje. Vanuit haar ziekenhuisbed deelt de zangeres een korte update.
Party Horoscoop

Horoscoop: de voorspelling voor week 39

In de liefde lijkt iemand opvallend veel belangstelling voor u te hebben, wat verwarrend kan zijn nu u dacht dat alles rustig verliep. Op financieel vlak is er kans op een kleine meevaller, bijvoorbeeld door een verkoop of terugbetaling, waardoor u zich minder druk maakt over de vaste lasten. Besteed deze week extra aandacht aan…
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Saskia doet alsof. Ik hoorde toch echt hoe zwaar Tom nog weegt’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Sante allergie herfst

Last van niesbuien in de herfst? Dit moet je weten

Veel mensen denken dat allergieën alleen in de lente voorkomen, maar ook in de herfst kun je flink last hebben van niesbuien, een loopneus of jeukende ogen. Hoe zit dat precies? En welke hardnekkige fabels kloppen niet?
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien