Erica Meiland emotioneel over uitspraak rechter en vrouwelijke slachtoffers

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het nieuws dat Maxime Meiland toch verhoord gaat worden in de verkrachtingszaak is hard aangekomen bij de familie.

Shownieuws sprak Erica over de situatie. Ze zegt dat ze het besluit moeten respecteren, maar dat het zwaar valt. ‘Wij zijn allemaal een beetje van slag, ik merk het ook aan mezelf: ik heb een hele hoge hartslag.’

Teleurstelling en verdriet

Erica benadrukt dat de familie hier al twee jaar mee bezig is. Volgens haar gaat het erom dat Maxime het heeft ervaren als verkrachting. Ze zegt: ‘Ik heb haar meegemaakt als moeder, zij was toen een jonge tiener, ik heb gezien wat voor gedrag ze toen vertoonde.’ Pas later kon ze plaatsen wat er werkelijk speelde. ‘Ik zag dat kind gewoon kapotgaan.’

vrouwen tegenover mannen

Het onderwerp roept bij Erica heftige emoties op. ‘Ik ben opgegroeid, ook als vrouw, en mijn grootste angst was een verkrachting. Na moord, moord is dan nog erger, alhoewel: met een verkrachting leven is ook niet makkelijk.’ Ze geeft aan dat haar grootste nachtmerrie werkelijkheid werd toen ze moeder werd en dit Maxime overkwam en uit haar woede over hoe vrouwelijke slachtoffers behandeld worden: ‘Het verschil tussen mannen en vrouwen in deze wereld is zo groot. Wij vrouwen moeten altijd opletten dat we niet aangevallen worden, je voelt je gewoon onveilig, en dan gebeurt het en dan word je nog als crimineel behandeld. Alsof je dingen verzint, waarom zou je zulk soort dingen verzinnen? Dat zouden wij nooit doen en dat doen bijna alle vrouwen niet.’

Kritiek op advocaat en rechtspraak

Ook advocaat Peter Schouten wordt genoemd. Erica zegt: ‘Ik denk niet dat die man dochters heeft, ik weet het niet, maar hoe die in het leven staat: hou op gewoon.’ Volgens haar worden ze lange tijd ongelukkig gemaakt voor geld. Daarnaast vraagt ze zich af of het boek van Maxime echt zoveel gevolgen heeft gehad: ‘Ze heeft een boek geschreven waar zijn naam niet eens in genoemd wordt, die jongen beweert vanalles: wat voor nadelen hij er allemaal van heeft gehad.’

Onbegrip over behandeling van slachtoffers

Dat de zaak al twee jaar duurt en nu opnieuw aandacht krijgt, vindt Erica moeilijk te verteren. ‘Ik snap niet dat De Rechtspraak niet meer voor vrouwen opkomt.’ Maxime is volgens haar al in therapie geweest, maar toch blijft de situatie slepen. ‘Wat moet je nog meer doen als vrouw? Hoe gaan we dit ooit vermijden?’ Maxime was te aangedaan om zelf met Shownieuws te praten.

FOTO: ANP