Mischa Blok aangevallen op straat door tieners op fatbikes

Tekst: Denise Delgado

24/11/2025

Radiopresentator en journalist Mischa Blok (50) is zondagavond op straat aangevallen door twee tienerjongens op een fatbike. In een bericht op X vertelt ze hoe de jongens haar zonder enige aanleiding bekogelden met een zwaar boek van schrijver Charles Bukowski. Mischa hield er een gekneusde rib aan over.

Het incident vond plaats in de Utrechtse Cremerstraat. “Ik reed richting het centrum en zag dat er van de andere kant een fatbike aankwam met twee gozertjes erop”, laat Mischa weten aan het ANP. “De achterste jongen stond rechtop en had iets in zijn handen wat hij met hoge snelheid tegen mijn borstkas aangooide.”

De klap kwam hard aan, want Mischa viel van haar fiets en hapte naar adem. Terwijl de presentator beduusd op straat lag, stopten de jongens zelfs, keerden om en gooiden het boek nóg een keer. Dit keer tegen haar schouder.

Gevoel van veiligheid aangetast

Omstanders schoten haar uiteindelijk te hulp, en pas toen zag ze waarmee ze was geraakt: een exemplaar van de verzamelde werken van Bukowski. Mischa heeft aangifte gedaan van het incident. “Er zijn vrouwen die veel ergere incidenten meemaken”, zegt ze. “Maar hiermee wordt wel je gevoel van veiligheid aangetast. Het ging de jongens ook niet om roof, ze aasden niet op mijn tas. Het was geen ruzie, we hadden geen woorden. Maar ze wilden mij alleen maar pijn doen, uit het niets.” 

Hoewel de aanval haar behoorlijk heeft geraakt, gaat haar dagelijkse programma op NPO Radio 1 wel gewoon door.

