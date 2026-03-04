Martijn Lakemeier kwam kilo’s aan voor de rol van koning Willem-Alexander

Tekst: Evelien Berkemeijer

Martijn Lakemeier moest voor zijn rol als koning Willem-Alexander in het nieuwe seizoen van de serie Máxima flink aan de bak. Om dichter bij het postuur van de koning te komen, kwam de 32-jarige acteur bewust aan. Na afloop ging het extra gewicht er volgens hem weer snel af.

De regisseur wilde geen exacte kopie van de koning, maar zonder hulp van make-up of protheses betekende het wel dat Martijn Lakemeier zelf moest veranderen. Tegen het tijdschrift Beau Monde vertelt hij hoe ver hij daarin ging.

Lees ook: Máxima en Willem-Alexander 24 jaar getrouwd en nog steeds een powerkoppel

Acht kilo erbij zonder make-uptrucs

Omdat Lakemeier geen protheses of uitgebreide make-up kreeg, moest hij zijn lichaam inzetten om de rol geloofwaardig te maken. “Ik heb er wel 8 kilo aan gegeten voor deze rol, om qua postuur iets meer bij de koning in de buurt te komen”, zegt hij tegen het tijdschrift Beau Monde. Het was geen kwestie van een paar weken, want de opnames duurden een half jaar.

Zes maanden vasthouden, daarna snel kwijt

Het extra gewicht hield Martijn tijdens de draaiperiode van zes maanden vast. Makkelijk was dat niet, geeft hij aan. “De kilo’s waren er na het draaien heel snel weer af.” Daarmee lijkt het aankomen vooral een tijdelijke ingreep te zijn geweest, puur voor de rol.

Nieuwe seizoen start op 14 maart

Het tweede seizoen van Máxima is vanaf 14 maart te zien. In de nieuwe afleveringen draait het niet alleen om de bruiloft, maar ook om andere belangrijke momenten uit Máxima’s leven, zoals de geboorte van haar kinderen.

Bron: NU.nl. Foto: ANP