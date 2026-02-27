Martijn Lakemeier en Delfina Chaves vinden elkaar ‘nog steeds heel leuk’

Tekst: Denise Delgado

Is het toch weer aan? Een Instagramfoto van Martijn Lakemeier (32) en Delfina Chaves (30) op Delfina’s verjaardag in Argentinië heeft opnieuw geruchten aangewakkerd. Het management van Martijn reageert daarop bij ‘RTL Boulevard’.

Via zijn manager laat Martijn weten dat het contact goed is. “We vinden elkaar nog steeds heel leuk en hebben goed contact,” klinkt het. Tegelijk noemt hij hun situatie ingewikkeld, mede door de afstand en hun carrières in verschillende landen.

Toekomst blijft open

Volgens Martijn zijn ze aan het uitzoeken wat voor hen werkt. “We weten niet wat de toekomst brengt, maar we zullen altijd een bijzondere band met elkaar hebben.” Of het bezoek in Argentinië een nieuwe stap betekent, blijft daarmee nog onduidelijk.

Lees ook: Hoofdrolspelers serie Máxima in het echt ook verliefd

De twee werden tijdens de opnames van de serie Máxima een koppel, maar in september 2025 werd bekend dat ze uit elkaar waren. Delfina woont in Argentinië en Martijn werkt vooral in Nederland, waardoor de afstand een duidelijke uitdaging was.

Wel weer samen voor seizoen 2

Ondanks de breuk stonden ze voor het tweede seizoen van Máxima opnieuw samen op de set, waardoor het contact bleef bestaan.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @VIDEOLANDONLINE