Premiere Dramaserie Maxima Martijn Lakemeier Delfina

Martijn Lakemeier en Delfina Chaves vinden elkaar ‘nog steeds heel leuk’

Tekst: Denise Delgado

27/02/2026

Is het toch weer aan? Een Instagramfoto van Martijn Lakemeier (32) en Delfina Chaves (30) op Delfina’s verjaardag in Argentinië heeft opnieuw geruchten aangewakkerd. Het management van Martijn reageert daarop bij ‘RTL Boulevard’.

Via zijn manager laat Martijn weten dat het contact goed is. “We vinden elkaar nog steeds heel leuk en hebben goed contact,” klinkt het. Tegelijk noemt hij hun situatie ingewikkeld, mede door de afstand en hun carrières in verschillende landen.

Toekomst blijft open

Volgens Martijn zijn ze aan het uitzoeken wat voor hen werkt. “We weten niet wat de toekomst brengt, maar we zullen altijd een bijzondere band met elkaar hebben.” Of het bezoek in Argentinië een nieuwe stap betekent, blijft daarmee nog onduidelijk.

Lees ook: Hoofdrolspelers serie Máxima in het echt ook verliefd

De twee werden tijdens de opnames van de serie Máxima een koppel, maar in september 2025 werd bekend dat ze uit elkaar waren. Delfina woont in Argentinië en Martijn werkt vooral in Nederland, waardoor de afstand een duidelijke uitdaging was.

Wel weer samen voor seizoen 2

Ondanks de breuk stonden ze voor het tweede seizoen van Máxima opnieuw samen op de set, waardoor het contact bleef bestaan.

Lees ook: Tweede seizoen Videoland-serie ‘Máxima’ vanaf maart te zien

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @VIDEOLANDONLINE

LEES OOK

K3-zangeres Julia Boschman niet vervolgd na ‘vluchtmisdrijf’
Dít is hoe prinses Laurentien haar dochter Eloise steunt
Natasja onthult René’s grootste angst na postaatkanker: ‘Gaat hij het nog wel doen?’
Zien: Máxima in gesprek met vluchtelingen en raakt geëmotioneerd

Uit andere media

Party Magnesium

De magie van magnesium
Weekend Portretten Hanne, Marthe, Julia Van K3

K3-zangeres Julia Boschman niet vervolgd na ‘vluchtmisdrijf’
Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘We houden elkaars hand vast. Verstrengeld’
Sante Wakker Voor Je Wekker

Wakker vóór je wekker: kun je beter opstaan of je nog even omdraaien?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise