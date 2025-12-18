Marga Bult bedankt voor opbeurende reacties na kankerdiagnose man

Na het nieuws dat haar man Ludo prostaatkanker heeft, heeft Marga Bult op Instagram een hartelijk dankwoord gedeeld aan iedereen die meeleeft. De zangeres benadrukt hoeveel de steunbetuigingen voor hen betekenen in deze onzekere periode.

Op Instagram laat Marga weten geraakt te zijn door de betrokkenheid van haar volgers. Het publieke bedankje is bewust, omdat het er simpelweg te veel zijn om iedereen persoonlijk terug te schrijven. In haar bericht benadrukt ze hoe bemoedigend de steun voelt in een intensieve tijd.

Diagnose na verhoogde PSA-waarde

In Story vertelde Marga dat de afgelopen maanden in het teken stonden van medische onderzoeken en wachten op uitslagen. Omdat Ludo eerder blaasstenen had en vier jaar geleden een zesvoudige bypassoperatie onderging, wordt zijn bloed regelmatig gecontroleerd. ‘Toen bleek dat zijn PSA-waarde verhoogd was. Op verzoek van de arts liet hij dat drie maanden later nog een keer checken. En toen was het nóg hoger.’ Als voormalig verpleegkundige wist Marga wat dat kon betekenen. ‘En tóch was het een enorme klap toen de uroloog ons vertelde dat Ludo is getroffen door kanker.’

Onzekerheid en openheid

Om geruchten te voorkomen kiest Marga voor openheid. ‘Uit de eerste onderzoeken kwam naar voren dat Ludo drie tumoren in zijn prostaat heeft, waarvan één grote tumor. De markers gaven hoge waardes aan en het was vooral belangrijk om te kijken of er geen uitzaaiingen waren. Na een CT-scan en een MRI, was het wachten op de uitslag. Dat zorgde voor veel onzekerheid.’

Goed nieuws geeft hoop

De arts kon uiteindelijk ook positief nieuws delen: er zijn geen uitzaaiingen gevonden en de kans op genezing is groot. ‘We waren heel blij. Vooraf houd je je vast aan de verhalen van mensen die ook van deze kankervorm zijn genezen, maar je weet ook dat het anders kan aflopen.’ Voor Marga en Ludo is de steun van volgers in deze fase een extra bron van kracht.

