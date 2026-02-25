Landelijke Intocht Sinterklaas dit jaar in Brabant op déze datum

Tekst: Evelien Berkemeijer

Grave is dit jaar het decor van de landelijke intocht van Sinterklaas. De goedheiligman komt op zaterdag 14 november aan in de Brabantse plaats.

De NTR maakte bekend dat de landelijke intocht van Sinterklaas plaatsvindt in Grave, in de gemeente Land van Cuijk. Vorig jaar kwam Sinterklaas aan op Texel. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Sinterklaas voet aan wal zet in een Brabantse gemeente.

Burgemeester dolblij met komst naar Land van Cuijk

Burgemeester Marieke Moorman reageert enthousiast op het nieuws. Ze noemt het een eer dat Sinterklaas en de Pieten in haar gemeente aankomen en belooft een warm welkom: ‘We vinden het een grote eer om Sinterklaas en de Pieten dit jaar te ontvangen. We gaan zorgen voor een warm welkom en gaan iedereen laten zien hoe mooi Grave is’.

Een brief in een fles wijst de route

Eerder deze week was in een video te zien hoe de burgemeester een fles met een brief eruit uit de Maas viste. Het ging om de fles die Sinterklaas vorig jaar van de Stoomboot afgooide. De afspraak: waar de fles zou aanspoelen, daar zou de volgende landelijke intocht zijn.

Sinterklaasjournaal start ook op 14 november

Rond de intocht keert ook het Sinterklaasjournaal terug, dit jaar weer met Merel Westrik als presentator. Stephanie van Eer en Jeroen Kramer zijn opnieuw van de partij. Volgens de aankondiging begint het programma een week voor de intocht, op 14 november.

Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Robin Utrecht