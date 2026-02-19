Komende week zijn deze Tom Hanks-films op televisie te zien

Tekst: Evelien Berkemeijer

Paramount Network staat vanaf maandag een week lang in het teken van de succesvolle acteur Tom Hanks. Nu denk je vast als eerste aan films als Forrest Gump en The Da Vinci Code, maar ook andere niet-te-missen films komen voorbij.

Deze Tom Hanks-week biedt een mix van klassiekers en publieksfavorieten. Elke avond staat een andere titel klaar. Dit is de ideale kans om bekende rollen te herbeleven en verrassende vroege rollen van de acteur te (her)ontdekken.

Uitzendschema

Maandag 23 februari om 20:00 uur is Splash te zien, gevolgd door Big op dinsdag 24 februari om 20:00 uur. Woensdag 25 februari staat Catch Me If You Can op het programma, donderdag 26 februari is het tijd voor Forrest Gump en op vrijdag 27 februari sluit de zender af met Cast Away. Elke film is te zien om 20:00 uur.

Over de films Splash en Big

In Splash wordt een jonge man, gespeeld door Hanks, herenigd met een zeemeermin die hij als jongen kortstondig ontmoette. Hij wordt verliefd op haar zonder haar geheim te kennen. De film Big gaat over een tienerjongen die, nadat hij de wens om groot te zijn uitsprak, wakker wordt en tot zijn verbazing ontdekt dat hij een volwassene is.

De films Catch Me If You Can en Forrest Gump

Wellicht bekender zijn de films Catch Me If You Can en Forrest Gump. In de eerste film speelt Leonardo DiCaprio de amper 17-jarige Frank is een begenadigd vervalser die zich voordoet als dokter, advocaat en piloot. FBI-agent Carl, gespeeld door Tom, raakt geobsedeerd door het opsporen van de oplichter, die op zijn beurt geniet van de achtervolging. Forrest Gump gaat over een man uit Alabama met een IQ van 75, die ernaar verlangt herenigd te worden met zijn jeugdliefde.

De film Cast Away

In Cast Away zien we Chuck Noland, gespeeld door Tom. Hij is een hooggeplaatste functionaris bij FedEx, die strandt op een eiland na een vliegtuigongeluk. De film volgt zijn verhaal terwijl hij zich probeert te ontsnappen en te overleven in de natuur. Bekijk de trailer:

Bron: Tv-Gids. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images