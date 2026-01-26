Kijkers zetten in: Wie gaat de finale van Maestro winnen?

Tekst: Evelien Berkemeijer

De finale van Maestro belooft interessant te worden. Kijkers zien hoe Jamai Loman excelleert, terwijl Daniel Cornelissen een sterke groeicurve laat zien. Op X klinkt lof voor beiden, al wijzen veel reacties erop dat Jamai’s repertoire zwaarder was dan dat van Daniel.

De Maestro-jury raakt niet uitgepraat over de prestaties van Jamai Loman. Het publiek vergeet bij het kijken naar zijn dirigeen soms zelfs dat het om een tv-programma gaat. Toch moet Daniel Cornelissen niet over het hoofd gezien worden, aldus de kijker.

Wagner…lul van een vent prachtige muziek…



Daniel sneeuwt een klein beetje onder…

Maar hij is ook echt goed hoor…#Maestro pic.twitter.com/U2shFdMaAp — Patricia (@kijktdoorjeraam) January 25, 2026

Jamai zet de toon met Firebird

Met Firebird van Igor Stravinsky heeft Jamai in de halve finale een lastig eerste stuk, maar in zijn uitvoering is daar weinig van te merken. De eerder gemiste lach staat er nu wél tijdens het dirigeren. De jury reageert uitgelaten: Dominic Seldis zegt, ‘Dit is belachelijk goed. Ik word hier zo gelukkig van’. Isabelle van Keulen houdt het hele stuk een grijns vast en juryvoorzitter Ed Spanjaard applaudisseert met een flinke lach wanneer het stuk voorbij is.

Jamai is gewoon een reïncarnatie van een hele oude bevolgen #Maestro…



Jamai staat er met zijn ziel…



Kan het niet verwoorden…hij ontroerd me zo… pic.twitter.com/03P0OXM2CD — Patricia (@kijktdoorjeraam) January 25, 2026

Moeilijkheid, lof en conservatorium-advies

Kijkers benadrukken dat Jamai’s stuk moeilijker was dan dat van Daniel. Isabelle noemt wat er op de bok gebeurt ‘krankzinnig’ en zegt dat het uitdagende stuk inderdaad bewust is gekozen omdat hij het aan zou kunnen. Volgens haar moet Jamai naar het conservatorium. Ed rondt af met een forse ‘bravo’, goed voor de maximale juryscore.

Dit stuk lijkt mij heel wat makkelijker dan het stuk dat Jamai gedirigeerd heeft. Als Daniel 10en krijgt, zijn het beslist andere 10en dan die van Jamai. Maar dat is natuurlijk mijn mening. #maestro — Criticus Primus (@CriticusP) January 25, 2026

Daniel groeit zichtbaar en overtuigt

Ook de groei van Daniel Cornelissen gaat niet onopgemerkt voorbij. De jury is lovend over zijn kunnen, ondanks kleine schoonheidsfouten. Isabelle ziet vooral hoe zijn ontwikkeling vertrouwen geeft dat hem goed doet. Met 27 punten voor zijn eerste stuk en 26 punten voor het tweede stuk is hij een goede finalist. Online wordt Daniel zijn performance ‘een lust om naar te kijken’ genoemd. De kijker merkt dus zeker op dat Daniel ontzettend gegroeid is en geeft hem daar alle lof voor.

Daniël is nu ook echt een lust om naar te kijken

#maestro — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) January 25, 2026

Daniël heeft toch echt wel de meeste groei laten zien! #maestro — Margreet Pronk (@MargreetPronk) January 25, 2026

Duet, punten en finalevoorspelling

Voor zijn tweede stuk werkt Jamai samen met harpist Michelle Sweegers aan Comptine d’un autre été van Yann Tiersen. Met 29 punten voor dit deel en 59 in totaal staat Jamai daarna als eerste in de finale. Daniel mag zich snel bij hem voegen, omdat hij de meeste stemmen van het orkest krijgt. Kijkers erkennen de ontwikkeling van Daniel, maar in hun voorspelling neigen ze toch naar Jamai als winnaar van Maestro.

Geweldige halve finale van #Maestro alle drie goed gedaan. Wanneer #Daniel zekerder is van zichzelf, kan hij nog best hoge ogen gooien. #Jamai zou gewoon op het Conservatorium koordirectie moeten studeren. Wat ontzettend muzikaal is die gast. — Henk Valk (@elfalcone) January 26, 2026

Ze waren alledrie geweldig, fantastische groei ook die Daniel heeft doorgemaakt…..



…. Maar JAMAI!



Hoe dan??? Echt een natuurtalent. Hij is zó één met de muziek, puur genieten! #Maestro — Kim (@_kim_mik) January 25, 2026

Fan van #Daniel Cornelissens acteerwerk [Cast], superhumor en z'n optreden bij #Maestro was geweldig, maar #Jamai Lomans optreden was ma-gis-traal verpletterend met een mimiek die aan die van Klaus Mäkelä denken deed. — Алекс Miedem̥a שלום سلام мир (@miedema_alex) January 26, 2026

