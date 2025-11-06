Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk

Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk verwachten tweede baby

Tekst: Evelien Berkemeijer

06/11/2025

Presentator Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk, model en voormalig Miss Nederland, krijgen opnieuw gezinsuitbreiding. Woensdagavond maakten ze op Instagram bekend dat er een tweede kindje op komst is. Dat deden ze met een foto van de echo én een humoristische video in typische Gorgels-stijl.

Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk werden in oktober 2023 ouders van hun eerste kind, iets waar Kaj regelmatig openhartig over spreekt in de podcast Geuze & Gorgels met Monica Geuze. Nu is er opnieuw reden tot feest en opnieuw delen ze dat nieuws met een flinke dosis humor.

Humoristische aankondiging

De bekendmaking begon met een schattige foto waarop Kaj en Jessie de echo tonen. Even later verscheen er een video waarin de presentator enthousiast aankondigt: ‘We zijn zwanger!’ Daarbij doet hij alsof ze live uitzenden en grapt: ‘Hoe is dat voor ons? Ik zie allemaal vragen binnenkomen… Voor mij heel heftig!’

Tekst gaat verder onder post.

Wat volgt is een quasi-ongemakkelijk gesprek over of het nu trimester of semester heet, waarna Kaj droogjes uitlegt dat híj moe en hormonaal is, want hij heeft naar eigen zeggen ‘het harde werk gedaan’. Ook de vorige bevalling noemt hij ‘heftig’, uiteraard met een knipoog. Terwijl alle klassieke zwangerschapsverschijnselen, van ‘pregnancy glow’ tot ‘food cravings’, langskomen, stromen de reacties binnen.

Lees ook: Kaj Gorgels emotioneel over zoontje: ‘Nooit in mijn leven trotser geweest’

Reacties van vrienden en collega’s

Bekenden uit de showbizz reageren massaal op het vrolijke nieuws. Onder anderen Monique Smit, Bridget Maasland, Tim Coronel en Giel Beelen laten van zich horen in de comments. Er wordt gelachen om de video, maar ook opgemerkt dat Jessie veel geduld heeft met Kaj. Naast de grappen en grollen stromen vooral de felicitaties binnen. Het stel weet met hun humorvolle aankondiging opnieuw harten te veroveren en het aftellen naar hun tweede kindje is officieel begonnen.

FOTO: ANP (2019)

