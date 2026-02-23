Kabinet-Jetten beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander

Kabinet-Jetten beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/02/2026

Alle bewindspersonen van het nieuwe kabinet zijn beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander. Daarmee is kabinet-Jetten officieel van start gegaan, met premier Rob Jetten aan het hoofd. In totaal bestaat het kabinet uit achttien ministers en tien staatssecretarissen.

De kabinetsbeëdiging begon op Paleis Huis ten Bosch met de ondertekening van de Koninklijke Besluiten door de koning en de minister-president. In deze besluiten zijn de benoemingen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen vastgelegd, evenals het ontslag van het oude kabinet.

Koninklijke Besluiten en contraseign

Met de medeondertekening door de minister-president, ook wel contraseign genoemd, komt de ministeriële verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Ministers die een staatssecretaris krijgen toegewezen ondertekenen bovendien het Koninklijk Besluit waarin de staatssecretaris van hun ministerie wordt benoemd.

Tekst gaat verder onder video.

Beëdiging in de Oranjezaal

Na de ondertekening volgde de beëdiging in de Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch. De nieuw benoemde bewindspersonen legden daar de eed of belofte af ten overstaan van de Koning. Ministers die in het vorige kabinet zaten, hoefden niet opnieuw beëdigd te worden.

Traditiegetrouwe foto op de trappen

Na afloop ging koning Willem-Alexander traditiegetrouw met de nieuwe ministersploeg op de foto op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Rob vormt samen met de ministers en staatssecretarissen kabinet-Jetten. Bekijk hier de foto’s:

Aankomst Bewindspersonen Bij Paleis Huis Ten Bosch
Bewindspersonen zwaaien naar de pers bij aankomst op Paleis Huis ten Bosch
Nieuw Kabinet Jetten I Op Het Bordes Van Paleis Huis Ten Bosch
Koning Willem-Alexander en minister-president Rob Jetten tijdens de ondertekening van de Koninklijke Besluiten in de Vergaderkamer
Oud Premier Schoof Draagt Taken Over Aan Opvolger Jetten
Oud-premier Schoof draagt taken over aan opvolger Jetten
Beëdiging Nieuwe Bewindspersonen (pool)
Derk Boswijk, beoogd staatssecretaris van Defensie en koning Willem-Alexander tijdens de beëdiging van de nieuwe ministers van het kabinet-Jetten in de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch
Beëdiging Nieuwe Bewindspersonen (pool)
Tom Berendsen wordt ten overstaan van koning Willem-Alexander beëdigd tot minister van Buitenlandse Zaken in de Oranjezaal
Beëdiging Nieuwe Bewindspersonen (pool)
Rob Jetten, minister-president wordt ten overstaan van koning Willem-Alexander beëdigd tot premier
Beëdiging Nieuwe Bewindspersonen (pool)
Sjoerd Sjoerdsma wordt beëdigd tot minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Kabinet Jetten Op Bordes Met Koning
Koning Willem-Alexander gaat traditiegetrouw met de nieuwe ministersploeg op de foto op de trappen van Paleis Huis ten Bosch
Bordesfoto Kabinet Jetten
Koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten met het nieuwe kabinet op het bordes van Paleis Huis ten Bosch

Beeld: ANP (Pool)

