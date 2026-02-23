Kabinet-Jetten beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander
23/02/2026
Alle bewindspersonen van het nieuwe kabinet zijn beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander. Daarmee is kabinet-Jetten officieel van start gegaan, met premier Rob Jetten aan het hoofd. In totaal bestaat het kabinet uit achttien ministers en tien staatssecretarissen.
De kabinetsbeëdiging begon op Paleis Huis ten Bosch met de ondertekening van de Koninklijke Besluiten door de koning en de minister-president. In deze besluiten zijn de benoemingen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen vastgelegd, evenals het ontslag van het oude kabinet.
Koninklijke Besluiten en contraseign
Met de medeondertekening door de minister-president, ook wel contraseign genoemd, komt de ministeriële verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Ministers die een staatssecretaris krijgen toegewezen ondertekenen bovendien het Koninklijk Besluit waarin de staatssecretaris van hun ministerie wordt benoemd.
Beëdiging in de Oranjezaal
Na de ondertekening volgde de beëdiging in de Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch. De nieuw benoemde bewindspersonen legden daar de eed of belofte af ten overstaan van de Koning. Ministers die in het vorige kabinet zaten, hoefden niet opnieuw beëdigd te worden.
Traditiegetrouwe foto op de trappen
Na afloop ging koning Willem-Alexander traditiegetrouw met de nieuwe ministersploeg op de foto op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Rob vormt samen met de ministers en staatssecretarissen kabinet-Jetten. Bekijk hier de foto’s:
Beeld: ANP (Pool)
