K3-zangeres Marthe De Pillecyn is zwanger!

Tekst: Evelien Berkemeijer

K3-zangeres Marthe De Pillecyn (29) zou zwanger zijn van haar tweede kind.

Volgens Belgische berichtgeving wordt de baby van K3’s Marthe in het voorjaar verwacht. ‘Het Laatste Nieuws’ meldde het nieuws, terwijl een woordvoerder van Studio 100 aangeeft geen uitspraken te doen. Daarmee blijft veel onduidelijk, al is de interesse groot.

Lees ook: Gert Verhulst en K3-Karen Damen openhartig over hun relatie

Kader van het nieuws

Volgens ‘Het Laatste Nieuws’ verwachten Marthe en echtgenoot Sinerjey Meyfroodt hun tweede kindje in het voorjaar. Een woordvoerder van productiehuis Studio 100 laat aan het ANP weten ‘nooit mededelingen te doen over privézaken van artiesten’.

Tekst gaat verder onder video met de moeder van Marthe.

K3-Marthe vertelt niet veel over kinderen

Marthe staat bekend als terughoudend over haar privéleven. Zo deelde ze de naam en het geslacht van haar eerste kindje, dat in februari 2025 werd geboren, niet met het publiek. Over die keuze zei ze eerder tegen het AD: ‘De afgelopen jaren heb ik wel ondervonden dat heel veel mensen heel veel meningen hebben, vooral online, en die zijn niet altijd even lief. Dat is iets waar ik mijn kindje echt voor wil beschermen.’

Mogelijke impact op Doornroosje

De zwangerschap kan volgens de Belgische krant gevolgen hebben voor de K3-musical Doornroosje. De voorstelling, waarin de K3-zangeressen als feeën op het podium staan, is vanaf mei gepland in het Studio 100 Theater van Plopsaland Belgium in De Panne, en de persdag is met een maand uitgesteld. De woordvoerder geeft geen commentaar op de suggestie van de Belgische krant dat de voorstelling mogelijk wordt gecanceld. Daarmee blijft onduidelijk wat de eventuele gevolgen precies zijn voor de speellijst.

FOTO: ANP