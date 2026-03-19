Johan Derksen stemde niet op zichzelf bij de gemeenteraadsverkiezingen: hoeveel stemmen kreeg hij?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen niet op zichzelf gestemd, maar kreeg uiteindelijk wel 17 voorkeurstemmen in Grolloo.

Johan Derksen was lijstduwer voor de VVD in Aa en Hunze. In Vandaag Inside werd hem woensdagavond door Wilfred Genee gevraagd of hij op zichzelf had gestemd. Dat bleek niet het geval.

Johan Derksen heeft niet op zichzelf gestemd

Johan legde in Vandaag Inside uit waarom hij dat niet had gedaan. ‘Dat durfde ik niet. In zo’n klein dorp als je één stem hebt, dan zeggen ze: ‘Dat heeft die klootzak zelf gedaan.”

Tekst gaat verder onder video.

Wilfred Genee verwacht veel stemmen

Wilfred dacht daar anders over en vermoedde dat Johan meer stemmen zou hebben gekregen. Johan zag dat zelf anders, omdat hij naar eigen zeggen duidelijk had gemaakt dat hij geen enkele ambitie had om in de gemeenteraad plaats te nemen. ‘Ik heb heel erg goed laten weten dat ik geen enkele ambitie heb om daar te gaan zitten.’

Uitslag uit Gieten

Aan het einde van de uitzending kwam alsnog naar buiten wie er gelijk had. Merel Ek, die aanwezig was in het gemeentehuis van Aa en Hunze in het Drentse Gieten, vertelde dat Johan in Grolloo 17 van de ongeveer 900 voorkeurstemmen heeft gekregen. ‘Dat is niet slecht’, concludeerde Johan, die daaruit opmaakte dat hij blijkbaar toch nog zeventien vrienden heeft.