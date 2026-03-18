Deze BN’ers vind je op de kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen duiken opvallend veel bekende Nederlanders op. Van tv-gezichten en zangers tot oud-sporters en acteurs: verspreid over het land verbinden zij hun naam aan lokale partijen.

Sommige BN’ers staan als lijstduwer op de lijst, anderen bezetten een vaste plek tussen de kandidaten. Hoewel ze vooral op de lijst staan om de politieke partij te steunen en bekendheid te vergaren, valt er daadwerkelijk op hen te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Bekende namen als lijstduwer

Vandaag Inside-gezicht Johan Derksen is lijstduwer voor de VVD in Aa en Hunze. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kwam de lokale VVD daar ook met een eigen verkiezingspodcast, waarin verschillende kandidaten in gesprek gingen over onderwerpen die spelen in de gemeente. Die podcast werd gehost door Johan. Ook zanger Django Wagner, bekend van het nummer Kali, staat op de kieslijst van Combinatie Nuenen, een partij die zegt te werken vanuit het principe: ‘één lokale beweging voor de lokale leefomgeving’.

Muziek en televisie op de lijst

Zanger en acteur Edwin Rutten is lijstduwer voor D66 in Den Haag. Op de website van de partij licht hij toe: ‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek. In 1966 kregen mijn ouders het pamflet van D66 binnen en ze zeiden: Edje, dat is iets voor jou?!’ In Eindhoven is daarnaast Lenny Kuhr lijstduwer voor Eindhoven Voor Elkaar. De partij noemt haar steun ‘een krachtige en inspirerende steun in de rug’ en schrijft verder: ‘Ze is een betrokken en kritische denker, met oog voor menselijkheid, rechtvaardigheid en de waarde van cultuur in onze samenleving. Haar sterke band met Eindhoven en haar onafhankelijke houding sluiten naadloos aan bij waar EVE voor staat.’

Oud-sporters en acteurs sluiten aan

In Den Haag staat radio-dj Erik de Zwart als lijstduwer op de lijst van Hart voor Den Haag, net als oud-voetballer Daryl Janmaat. Tom Beugelsdijk staat op de vijftiende plek bij de partij van Richard de Mos, die ook darter Jeffrey de Zwaan, zanger Rein Mercha, radiomaker Rick Romijn en ADO-icoon Lex Schoenmaker als lijstduwers heeft. In Neder-Betuwe staat profwielrenner en touretappewinnaar Fabio Jakobsen op de tiende plek. Verder zijn ook acteurs vertegenwoordigd: John Buijsman is in Rotterdam lijstduwer voor GroenLinks/PvdA en acteur en radio-dj Eric Corton vervult die rol voor GroenLinks in Amsterdam.

Verzamelen namen: AD.