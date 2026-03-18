Dít is de bijzondere woonsituatie van Annemarie Jorritsma

Tekst: Emelie van Kaam

Het is een droom van veel grootouders: hun kleinkinderen veel zien zodat je ze echt ziet opgroeien. Oud-minister Annemarie Jorritsma leeft die droom, want haar kinderen en kleinkinderen wonen ontzettend dichtbij. Sterker nog, ze wonen met z’n allen onder één dak! “Maar we kijken geen series samen”, deelt ze deze week in Weekend.

Oud-minister Annemarie Jorritsma heeft twee dochters en vier kleinkinderen en die wonen samen met haar onder één dak! “Dus ik zie ze elke dag. Inmiddels al twintig jaar.” Annemarie geniet ervan dat ze haar kleinkinderen hierdoor echt kan zien opgroeien. “Eigenlijk heb ik mijn kleinkinderen meer zien opgroeien dan mijn eigen kinderen, want toen was ik veelal aan het werk in politiek Den Haag.”

Hersenen

Haar kleinkinderen van zo dichtbij meekrijgen houdt haar jong, meent Annemarie. “Ik heb er net iets over gelezen dat het ook heel goed is voor je hersenen als je veel met jonge mensen omgaat. Nou, dat lukt bij ons wel. Mijn vier kleinkinderen zijn inmiddels 18, 19, 20 en 21 jaar.”

Binnenlopen

Volgens Annemarie vinden ze het heel gezellig om samen te wonen met hun grootouders. “Ze komen nog steeds bij ons binnenlopen, dus dat zit wel goed. Nee, we kijken geen series samen. Ik geniet van hun verhalen. Ze komen altijd over van alles en nog wat vertellen wat ze nu weer hebben gedaan.”

Ons hele gesprek met Annemarie Jorritsma lees je in Weekend editie 12. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP