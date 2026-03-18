Johan Derksen blij met vertrek Frank Lammers uit Jumbo-reclames: blikt terug op nare ervaring

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside uitgehaald naar Frank Lammers en noemt diens vertrek uit de Jumbo-reclames goed nieuws.

In het programma laat Johan Derksen weinig heel van de acteur, die jarenlang het gezicht was van de supermarktketen. De oud-voetballer zegt zelfs dat hij de Jumbo meed zolang Frank Lammers daarbij hoorde. Ook over diens eerdere optreden in de talkshow is Johan nog altijd uitgesproken negatief.

Lees ook: Rob Kemps vervangt Frank Lammers als gezicht van Jumbo

Johan Derksen vindt Frank Lammers irritant

In Vandaag Inside zegt Johan over het verdwijnen van Frank Lammers uit de Jumbo-campagnes: ‘Dat vind ik zo’n irritante man.’ Volgens Johan ging zijn afkeer ver, want hij beweert dat hij niet naar de Jumbo ging zolang Lammers aan de reclames verbonden was.

Oud zeer uit Vandaag Inside

Johan blikt ook terug op een eerdere ontmoeting met Lammers in het programma, lang geleden. ‘Toen heeft hij de hele avond verstierd. Daar hebben we heel veel problemen mee gehad.’ Dat Frank destijds een shirt droeg van een sponsor die concurreerde met de sponsor van Vandaag Inside, viel volgens Johan helemaal verkeerd.

Rob als opvolger krijgt meer waardering

Dat Rob de plaats van Lammers inneemt in de reclames, vindt Johan een verbetering. ‘Die heeft een veel leukere uitstraling, die heeft weinig vijanden (…) die jongen doet niemand kwaad en die Lammers voelt zichzelf een heel groot acteur.’ Wel plaatst Johan ook een kanttekening bij Rob: zijn enige kunstje is volgens hem ‘van links naar rechts’ en hij zou playbacken. Over zijn optreden in De Slimste Mens is Johan nog positief, maar dat Rob daarna een showprogramma mocht presenteren, noemt hij ‘de typische opportunistisch tv-wereld’.

