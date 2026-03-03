Influencer Vita Boers: ‘Voor het eerst een miskraam gehad’

Influencer Vita Boers heeft in een video op Instagram verteld dat ze een maand geleden een miskraam had. Ze deelt haar ervaring omdat ze zelf veel steun haalde uit verhalen van anderen die hetzelfde meemaakten. Juist het besef dat dit zoveel vrouwen overkomt, gaf haar houvast.

Vita Boers vertelt dat ze nog maar kort zwanger was, naar schatting vier tot vijf weken. Na een positieve test was ze meteen dolblij. Het nieuws hield ze niet lang voor zich: ‘Ik ben gewoon heel slecht in het geheim houden van dingen en ik vind dat ook een beetje onzin om dat dan geheim te houden.’

Vita Boers over het moment op de wc

Een week later werd Vita wakker met krampen. Ze dacht eerst dat het om innestelingskrampen ging, zoals ze die eerder ook voelde bij haar eerste kind. Maar toen ze naar de wc ging, zag ze bloed en schoot er direct een gedachte door haar hoofd: als het helderrood is, is dat geen goed teken. Ze voelde meteen dat het niet goed zat. De krampen werden heftiger en Vita belde de verloskundige, die direct aangaf dat het klonk als een miskraam. Het advies was om rustig aan te doen en de volgende dag weer contact te hebben. Die tussenliggende dag hakte er bij de influencer flink in: ‘Ik heb echt heel veel gehuild toen.’

Van toekomstbeeld naar klap in het gezicht

De teleurstelling zat voor Vita niet alleen in het verlies, maar ook in hoe snel het leven zich al naar die zwangerschap vormt. ‘Je bent dan zo blij en het is bizar: het moment dat je zo’n zwangerschapstest ziet, dan ga je er meteen zo naar leven.’ Ze wist haar uitgerekende datum al, had apps gedownload en zag zichzelf al rondlopen met een grote buik in de zomer. In gedachten waren er al plannen: zwierige jurken, een babykamer, het gezin dat groter zou worden. Dat dat toekomstbeeld ineens wegviel, voelde als een klap in haar gezicht, vertelt ze. Het verdriet en de teleurstelling waren er volop, juist omdat het zo echt had gevoeld.

Troost in dankbaarheid

Tegelijkertijd zegt Vita ook dankbaar te zijn dat het vroeg in de zwangerschap gebeurde. Al snel voelde ze ook dankbaarheid richting haar lichaam, dat herkende dat het niet goed ging en het opruimde: ‘Aangezien het waarschijnlijk ergens niet is goed gegaan, of het nou de innesteling was of de eicel, de zaadcel… Ik zal het nooit weten, maar mijn lichaam heeft in ieder geval gedacht: dit gaan we even niet doen.’ Die gedachte gaf haar troost, al neemt dat haar verdriet niet weg.

Vita benadrukt dat het voor iedereen anders is, maar hoopt dat anderen kracht kunnen halen uit haar verhaal. Haar focus ligt nu op het herstel van haar lichaam. Onder de video reageren veel mensen steunend, ook Estelle Cruijff laat een hartje achter. Een volger vat het gevoel samen: ‘Zodra je een positieve test in handen hebt ben je moeder en om een deel van jezelf te verliezen is ook enorm verdrietig. Een miskraam wordt erg onderschat. Het is fysiek en mentaal heftig en intens. Hoe iedereen daarmee omgaat is anders maar het blijft zwaar. Veel sterkte! En onwijs knap dat je dit deelt.’

