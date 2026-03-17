Helft van publiek Gover Meit liep weg tijdens zijn comedyshow

Tekst: Evelien Berkemeijer

De eerste Belgische try-out van cabaretier Gover Meit zorgde voor flink wat ophef. In een uitverkochte foyer in Sint-Niklaas liep tijdens zijn optreden de zaal half leeg.

Wie een traditionele comedyshow verwachtte, kwam bedrogen uit. Volgens Gover Meit was dat geen toeval, maar een bewuste proef om te zien hoe ver hij bij het Vlaamse publiek kon gaan.

Lees ook: Gover Meit baalt nog altijd van missen songfestivalfinale: keihard gejankt

Psychologisch experiment

Sinds zijn deelname aan De slimste mens ter wereld is Gover Meit ook in België razend populair. Voor zijn try-out in Sint-Niklaas waren de 165 tickets dan ook snel uitverkocht. Toch bleef na twee uur nog maar de helft van het publiek over. Volgens de cabaretier was dat precies de bedoeling. ‘De Belgen hebben maandenlang naar mij geroepen: “Wat je ook gaat doen op het podium, we gaan het leuk vinden. Wij zijn niet zoals de Nederlanders, wij blijven wel zitten.” Toen dacht ik: ja, dat moet ik toch even testen.’

Grens bewust opgezocht

In De Tafel Van Gert vertelde Gover dat hij bewust de ondergrens wilde opzoeken. ‘De enige manier om de ondergrens te kennen, is om er ver onder te gaan zitten’, zei hij daarover. De cabaretier zag de leeglopende zaal dan ook niet als een mislukking, maar als een noodzakelijke les. De snelle omarming door het Vlaamse publiek vond hij zelfs ongemakkelijk, juist omdat veel mensen hem volgens hem nog nauwelijks kenden als maker.

Liefde moet je verdienen

Volgens Meit schuilt daar voor hem het echte probleem. ‘Ik vind onvoorwaardelijke liefde problematisch’, vervolgde de cabaretier. ‘Liefde moet je verdienen, vertrouwen moet je verdienen. Ik vond dat het wel heel erg snel ging in België. Dat iedereen mij na een paar afleveringen van De slimste mens omarmde zonder er eigenlijk bij stil te staan dat ik een experimenteel theatermaker ben.’ Dat hij een zaal vol mensen weg speelde die hadden gevochten voor een ticket, noemt hij dan ook een bewuste artistieke keuze.

Show inmiddels aangepast

Ondanks de kritiek benadrukte Meit dat zijn voorstelling wel degelijk visueel is, al gebeurt dat op een andere manier. ‘Het is een voorstelling die ook door blinden en slechtzienden evenzeer gewaardeerd kan worden’, aldus de cabaretier. ‘Mensen hebben mij geroken, ze hebben mij geproefd, ze hebben mij gevoeld en ze hebben mij gehoord.’ Inmiddels is de show volgens hem alweer aangescherpt. ‘Na die eerste try-out in Sint-Niklaas heb ik er nog twee gespeeld die al een heel stuk leuker waren’, besloot hij. ‘Al was het maar omdat ik kon vertellen hoe de bejaarden in Sint-Niklaas van mij geschrokken waren.’

