Gover Meit baalt nog altijd van missen songfestivalfinale: keihard gejankt

Voor Gover Meit, ook wel bekend als Donny Ronny, blijft het “gewoon echt balen” dat Joost Klein vorig jaar niet heeft mogen optreden in de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. Dat zei Meit, die verantwoordelijk was voor de act van Klein, maandagavond in De slimste mens.

“Ik ben er denk ik meer door verward dan getraumatiseerd door geraakt”, aldus Meit. “Ik vind nog steeds dat het een groot overdreven circus was, dat we wel degelijk het recht hadden om daar te staan. Dus dat is lullig, maar ik kwam thuis en het eerste wat ik zag was een groep schoolkinderen en die waren Europapa aan het zingen. Toen heb ik wel keihard gejankt.”

‘In tien seconden misgegaan’

Meit had de taak “om te zorgen dat de artiest zich achter de schermen goed voelde en goed zou gedragen”. “Het was letterlijk zo dat we tien seconden niet naast elkaar mochten staan en in die tien seconden is het allemaal misgegaan.” Klein raakte betrokken bij een incident met een cameravrouw en werd daardoor gediskwalificeerd. Het was de eerste keer dat een songfestivalact tijdens het evenement werd uitgesloten.

