Harold Verwoert over beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag: ‘Weiger me door negativiteit de laten definiëren’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Begin dit jaar kwam Harold Verwoert (58), bekend door zijn rol als Coole Piet in De Club Van Sinterklaas, in opspraak na een publicatie van het juicekanaal Juicechannel. Dat kanaal bracht ernstige beschuldigingen naar buiten over langdurig en structureel grensoverschrijdend gedrag.

De aantijgingen gingen over meerdere relaties en waren volgens het kanaal afkomstig van verschillende bronnen. Harold Verwoert reageert nu met een persoonlijke boodschap op Instagram, waarin hij zegt zich niet te willen laten definiëren door de negatieve aandacht en zich op muziek richt.

Wat Juicechannel naar buiten bracht

Volgens Juicechannel meldden meerdere bronnen verhalen over relaties waarin structureel fysiek en psychisch geweld zou hebben plaatsgevonden. Er werden voorbeelden genoemd als slaan, schoppen, vernederen en intimideren, evenals het gebruik van angst als machtsmiddel. Ook zou sprake zijn geweest van dreigend gedrag en het vernielen van spullen. Daarnaast stelde het kanaal dat meerdere ex-partners vergelijkbare ervaringen zouden hebben gehad. Zij zouden psychische schade hebben opgelopen waarvoor therapie nodig was. In de publicatie werd ook gesproken over structureel manipulatief gedrag, vreemdgaan en het gebruiken van vrouwen voor seks en controle.

Harold Verwoert over beschuldigingen

In zijn Instagrambericht blikt Harold terug op de periode sinds het begin van het jaar. Hij schrijft: ‘Het jaar begon met een storm die ik niet zag aankomen. Maar ik weiger om me door negativiteit te laten definiëren. Ik kies ervoor om pijn om te zetten in muziek.’ Over de inhoud van de beschuldigingen zelf gaat hij in de post niet verder in detail. Verwoert koppelt zijn reactie aan een concrete uitdaging: elke maand een nieuw nummer schrijven. Het eerste nummer omschrijft hij als een lied over ‘de rauwe maand januari’. Het nummer dat bij februari hoort, zou volgens hem draaien om hoop. Aan het einde van zijn bericht bedankt hij zijn volgers en klinkt een herstelboodschap: ‘Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Ik krabbel weer op, noot voor noot.’

Foto: ANP