Grote wissel bij RTL 4: Marij Janssens neemt leiding over van Ellen Meijerse

Tekst: Evelien Berkemeijer

RTL 4 krijgt per 1 september 2026 een nieuwe Content Director. Marij Janssens neemt de functie over van Ellen Meijerse, die na twintig jaar afscheid neemt van RTL.

In haar nieuwe rol wordt Marij Janssens verantwoordelijk voor de strategische en inhoudelijke koers van RTL 4 en rapporteert zij rechtstreeks aan Peter Lubbers, Directeur Content RTL en Videoland. Sinds 2019 werkt Marij bij RTL als commissioning editor en was zij betrokken bij programma’s als Pandora, Expeditie Robinson, Only Joling en Renze. Daarvoor deed zij ervaring op bij onder meer de NOS en als eindredacteur en hoofdredacteur van actualiteitenprogramma’s.

Marij Janssens: ‘Het voelt als een enorme eer’

Met de benoeming kiest RTL voor een ervaren inhoudelijke maker en strateeg die moet voortbouwen op het fundament van RTL 4. Marij zegt over haar nieuwe functie: ‘RTL 4 is het kloppende hart van het Nederlandse televisielandschap en een merk dat dagelijks miljoenen mensen weet te bereiken. Het voelt als een enorme eer om deze rol te mogen vervullen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle makers, talenten en collega’s verder te bouwen aan programma’s die kijkers informeren, verbinden en vermaken.’

Peter Lubbers vol vertrouwen in opvolger

Peter Lubbers spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe Content Director. ‘Marij beschikt over een uitzonderlijke combinatie van inhoudelijke expertise, leiderschap en kennis van onze kijker. In de afgelopen jaren heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van RTL en ik heb er alle vertrouwen in dat zij RTL 4 met visie en energie naar de volgende fase zal leiden. Ellen heeft de afgelopen jaren eigenhandig haar opvolging voorbereid en we zijn Ellen meer dan dankbaar voor alles wat zij voor RTL heeft betekend. Haar visie op en bijdrage aan de ontwikkeling van RTL 4 en de vele succesvolle programma’s die onder haar verantwoordelijkheid tot stand kwamen, zijn van onschatbare waarde geweest voor onze organisatie.’

Ellen Meijerse neemt na twintig jaar afscheid

Voor Ellen Meijerse komt met de wisseling een einde aan twintig jaar bij RTL. Zij blikt terug op haar periode bij de organisatie: ‘Na twintig bijzondere jaren bij RTL sluit ik een belangrijk hoofdstuk af. Ik kijk met veel trots terug op alles wat ik samen met bevlogen collega’s, makers en talenten heb gerealiseerd. Ik neem het allemaal mee als inspiratie voor de volgende fase van mijn loopbaan. Het was een voorrecht om mee te bouwen aan RTL 4. Ik wens Marij en alle collega’s veel succes, maak er een mooie tijd van!.”