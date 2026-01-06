Grote liefde van B&B Vol Liefde-Eline werd geliquideerd

Tekst: Evelien Berkemeijer

B&B vol liefde-deelneemster Eline Veldhuizen blijkt een gruwelijk drama te hebben meegemaakt. Haar grote liefde Elco werd tien jaar geleden bij haar auto op koelbloedige wijze om het leven gebracht.

Komende zomer is Eline te zien in een nieuwe reeks van de populaire RTL-datingshow, als zich genoeg mannen melden. In december werd ze geïntroduceerd in B&B Vol Liefde: De Aftrap. In die aflevering deelde ze al negen jaar vrijgezel te zijn, en daar blijkt een verhaal achter te zitten.

Eline Veldhuizen en Elco Gjaltema

Eline is een van de twaalf deelnemers die in december aan het publiek werden voorgesteld. In de uitzending zegt ze dat ze het tot nu toe ‘met niemand meer zo heeft gevoeld als met Elco’. Daarmee doelt ze op BMX-rijder Elco Gjaltema, met wie ze destijds een prille maar intense band had. Elco werd tien jaar geleden in Amsterdam, op 36-jarige leeftijd, geliquideerd. Een drugsbende hield hem verantwoordelijk voor een mislukt transport naar Engeland, meldde Crimesite op dat moment. Hij werd van dichtbij doodgeschoten terwijl hij in haar auto stapte op de Oostelijke Handelskade. Na de schietpartij trof de politie in Duivendrecht een brandende auto aan, waarschijnlijk de vluchtauto van de dader of daders. Eline was er toentertijd van overtuigd dat de moord een vergissing was, aldus NH Nieuws.

Na de liquidatie

Toen Eline het schot hoorde, appte ze Elco nog dat ze ‘keihard gebonk’ hoorde buiten. Ze keek naar buiten en zag Elco. Hulpverleners probeerden hem nog te redden, maar het mocht niet baten. Vier jaar na zijn dood vertrok Eline naar Aruba. Ze noemt Elco nog altijd haar grote liefde, ondanks dat zijn moeder zei: ‘Hij kende Eline nog niet zo lang, drie maanden. Elco kon niet alleen zijn.’ In B&B vol liefde hoopt Eline voorzichtig weer open te staan voor de toekomst.

