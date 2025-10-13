Graham Norton Show London

Graham Norton verklapt eindelijk zijn slechtste gast: ‘Was een hel’

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/10/2025

Graham Norton heeft in de loop der jaren talloze wereldberoemde sterren op zijn rode bank gehad. Sinds 2007 presenteert de populaire Britse talkshowhost het BBC-programma waarin filmsterren, muzikanten en comedians samen zorgen voor onvergetelijke televisie. Toch was er volgens Graham één avond die hij liever vergeet.

Tijdens een toespraak op het Henley Literary Festival 2025 liet Graham Norton weten wie volgens hem de slechtste gast ooit was in zijn talkshow. Tot verrassing van velen was dat Hollywoodster Mark Wahlberg.

Een rampzalige opname

Mark Wahlberg was in 2013 te gast om zijn film Broken City te promoten. Aanvankelijk leek er niets aan de hand, vertelde Graham: ‘Toen hij aankwam, leek hij niet dronken. Hij vertelde me over zijn film, een paar verhalen over stunts die fout gingen of wat dan ook.’ Maar na een kwartier veranderde de sfeer volledig. ‘Toen kreeg wat er in zijn systeem zat echt voet aan de grond en het was een hel.’

Tekst gaat verder onder de aflevering met Mark Wahlberg.

Graham Norton over Mark Wahlberg als gast

Volgens Graham onderbrak Mark voortdurend zowel hem als de andere gasten tijdens de opname. De presentator vertelde dat de acteur zelfs even in slaap viel terwijl Michael Fassbender een verhaal aan het vertellen was. ‘Ik dacht: deze gaat goed, ik vraag me af waarom. En toen keek ik naar Mark Wahlberg en hij sliep. Dus ja, dat moedigen we niet aan.’

