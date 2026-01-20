Frank Dane terug op Radio 538 na overlijden Robert Jensen: ‘Sneller dan verwacht’

Frank Dane is na korte afwezigheid weer te horen in de middagshow van Radio 538. Hij gaf een korte toelichting op zijn terugkeer en bedankte collega’s en luisteraars voor de steun. Over het overlijden van zijn broer Robert Jensen hield hij het beknopt.

De radio-studio omschreef Frank Dane als een vertrouwde bubbel om weer plezier te maken. Hij snapt dat de terugkeer voor sommigen snel voelde, terwijl het voor hem langer leek. Toch vindt hij het fijn dat hij vertrok toen hij dat deed, omdat hij bij het overlijden van broer Robert Jensen kon zijn.

Korte afwezigheid Frank Dane toegelicht

‘Ik ben vorige week plotseling naar het buitenland gegaan, want mijn broer Robert, die is overleden. Dat was toen nog niet, ik had een heel slecht gevoel en ik wilde eerder naar hem toe. Dus ik dacht: nu moet ik gaan.’ Later: ‘Gelukkig ben ik gegaan, want mijn broer die overleed vorige week en gelukkig was ik daar.’ Over een ode met muziek was hij duidelijk: ‘Ik ga ook zo geen liedje draaien, dat is niet echt iets voor mij en dat was ook helemaal niks voor Robert.’

Dank aan luisteraars en team

Frank bedankte het team dat de show overnam en sprak de luisteraars direct toe: ‘Dat kun je je niet voorstellen. Ik heb niet honderd berichten gehad, het waren er ook niet duizend, het waren er meer dan tienduizend.’ Hij sloot af met: ‘Ontzettend bedankt daarvoor want het heeft ook echt steun en kracht gegeven.’

