Robert Jensen (52) overleden aan hartstilstand

Tekst: Evelien Berkemeijer

Presentator Robert Jensen is op maandag 12 januari op 52-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand.

Zijn broer Frank Dane (44) maakte het nieuws donderdag bekend. In een emotioneel bericht op Instagram schrijft Frank: ‘Mijn geweldige broertje is er niet meer. Het is zo verdrietig. Ik ga je warmte zo missen lieve, lieve Robert. Waar je ook was op deze wereld. Ik kwam naar je toe en tot diep in de nacht was het magisch. Weet niet waar ik zou zijn zonder je. Wat een geluk dat jij mijn broer bent. Voor altijd.’ Ook laat hij weten dat Robert kort in het ziekenhuis lag.

Bekendmaking op Instagram

Frank deelde het bericht waarin hij zijn broer herdenkt en zijn verdriet uitspreekt. Het bericht benadrukt de hechte band tussen de twee en het grote gemis dat hij voelt. Volgens Frank is Robert overleden aan een hartstilstand. Meer details over zijn overlijden zijn niet gedeeld.

FOTO: ANP