Estelle Cruijff over thuiskomen met Ruud Gullit bij vader: ‘Weet niet of hij dat trok’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Kapper van de Sterren vertelt Estelle Cruijff openhartig over de sfeer thuis vroeger. Volgens haar speelde prestige in het gezin een grote rol, iets wat ze zelf linkt aan de bekende achternaam.

Die lat lag hoog, maakt Estelle Cruijff duidelijk. De mentaliteit was volgens haar: ‘Als je tweede was, had je ook eerste kunnen zijn’, en dat voelde ze ook in het dagelijks leven.

Kritische blik van thuis

In gesprek met kapper en interviewer Siko van Berkel vertelt Estelle dat de kritische houding van haar vader altijd aanwezig was. Toen Siko vraagt of ze dat ook merkte als ze een vriendje mee naar huis nam, is haar antwoord veelzeggend: ‘Dat deed ik niet hoor.’ Daarbij nuanceert Estelle het beeld meteen. ‘Bij mijn moeder wel, mijn moeder was daar iets makkelijker in’, zegt ze over thuiskomen met een relatie. De reactie van haar vader maakte haar voorzichtig, omdat ze daar toch een beetje bang voor was.

Tekst gaat verder onder podcast.

Bekende voetballer

Ook toen Estelle thuiskwam met Ruud Gullit, viel dat volgens haar niet helemaal goed. ‘Hij had natuurlijk al een bekende broer, komt zijn dochter thuis met een bekende voetballer… ik weet niet of hij dat echt trok. Om in de schaduw te staan van.’ Dat Henny zelf vroeger ook voetbalde, maar niet zo goed was als broer Johan, speelt daar volgens haar ook in mee.

Foto: ANP