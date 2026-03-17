Doorbraak in onderzoek naar Peter R. de Vries door nieuwe arrestatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

De aanhouding van de 34-jarige Nederlander Ismail M. in Marokko geldt als een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries.

Volgens berichtgeving van het Algemeen Dagblad zien opsporingsdiensten hem als een spilfiguur binnen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij wordt verdacht van het aansturen van de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Ook richt het Marokkaanse onderzoek zich inmiddels op Jaouad F., een volle neef en vertrouweling van Taghi.

Aanhouding na gedeelde informatie

Ismail M. blijkt afgelopen herfst al te zijn opgepakt in Marokko, op basis van meerdere verdenkingen. Die aanhouding volgde nadat Nederlandse autoriteiten informatie hadden gedeeld waaruit zou blijken dat hij betrokken was bij de aansturing van de moord op De Vries. Daarmee lijkt voor het eerst concreet bewijs in beeld te zijn tegen de vermoedelijke opdrachtgevers, terwijl de uitvoerders al zijn veroordeeld.

Foto’s uit versleutelde telefoon

De verdenking tegen de Nederlander kwam voort uit foto’s die zijn aangetroffen in een versleutelde Matrix-smartphone van Krystian M., een van de Poolse uitvoerders. Op die beelden stond De Vries aan de desk van RTL Boulevard, kort voordat hij werd neergeschoten. Bij de foto’s stond de tekst: ‘Deze hond moet je hebben’.

Uit technisch onderzoek bleek volgens de recherche dat de beelden afkomstig waren van een toestel dat aan Ismail M. wordt gekoppeld. De theorie is dat hij aan Krystian M. doorgaf wie het doelwit was. Rechercheurs stelden daarnaast vast dat Ismail M. in het verleden veelvuldig contact had met zowel Krystian M. als schutter Delano G., met wie hij ook dezelfde woonplaats Tiel deelt.

Tekst gaat verder onder video.

Sleutelfiguur in middenkader

Volgens opsporingsinstanties wordt Ismail M. gezien als een sleutelfiguur in het middenkader van de organisatie van Taghi. Zijn naam dook eerder al op in onderzoek 26Koper, dat draaide om een grote wapenvondst in Nieuwegein en voorbereidingen voor liquidaties op rivalen. Dat onderzoek wordt beschouwd als een eerste aanzet naar het latere Marengoproces tegen Taghi en medeverdachten. Daarnaast wordt de verdachte ook in verband gebracht met twee oudere liquidaties: de moord op Mohamed Alarasi en die op Samir ‘Babbel’ Jabli. Beide mannen kwamen in 2014 om het leven en die zaken zijn nog altijd onopgelost.

Onderzoek ook naar neef van Taghi

Marokkaanse rechercheurs kijken inmiddels ook naar de mogelijke rol van Jaouad F. in de zaak rond De Vries. Hij geldt als een neef en vertrouweling van Taghi en wordt door opsporingsdiensten gezien als diens ‘geweldsman’. De man zit momenteel in Marokko een celstraf van zes jaar uit voor deelname aan een criminele drugsorganisatie. De aanhouding van Ismail M. betekent daarmee een nieuwe fase in het onderzoek naar de moord op De Vries. Waar eerder nog geen bewijs zou zijn geweest tegen de vermeende opdrachtgevers, lijkt dat volgens de beschikbare informatie nu anders te liggen.

Foto: ANP