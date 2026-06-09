Donald Trump uitgefloten in Madison Square Garden tijdens NBA Finals

Tekst: Evelien Berkemeijer

Donald Trump kreeg tijdens wedstrijd 3 van de NBA Finals een luidruchtige ontvangst in Madison Square Garden.

De president verscheen voor zijn thuispubliek, maar werd onthaald met massaal boegeroep van duizenden basketbalfans. Het moment was ook te horen tijdens de uitzending van ABC. Daarmee werd opnieuw duidelijk dat Donald Trump zijn aanwezigheid bij grote sportevenementen niet altijd zonder reactie blijft.

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Boegeroep tijdens volkslied

Terwijl Broadway-ster Avery Wilson het volkslied zong, zoomde de camera in op Donald Trump, die de vlag groette. Kort daarna barstte Madison Square Garden uit in boegeroep. Op de ABC-uitzending waren nog wat fluisterende applausjes voor de president te horen, maar die werden overstemd door het geluid uit de zaal.

Tekst gaat verder onder post met video van het moment.

Here's what the booing sounded like inside MSG when Trump was shown on the Jumbotron: https://t.co/IeTG6c6zLb — Brian Stelter (@brianstelter) June 9, 2026

Over de wedstrijd

De New York Knicks, onder leiding van sterspeler Jalen Brunson, hopen maandagavond hun voorsprong tegen de San Antonio Spurs uit te breiden naar 3-0. Daarmee zouden de Knicks de kampioensreeks vrijwel definitief kunnen beslissen. In de geschiedenis van de NBA Finals heeft geen enkel team ooit een 3-0 achterstand weten om te buigen. In wedstrijd 1 wonnen de Knicks overtuigend met 105-95 van de Spurs. Wedstrijd 2 was veel spannender en stond met nog 10 seconden te gaan op 104-104. Na cruciaal balverlies en een fout van Victor Wembanyama mocht Brunson naar de vrije worplijn, waarna de Spurs hun vrije worpen niet wisten te benutten en tegen een 0-2 achterstand aankeken.

Eerder ook uitgefloten

Het is niet de eerste keer dat de president bij een groot sportevenement met boegeroep wordt ontvangen. Toen hij eind 2025 terugkeerde naar Queens voor de mannenfinale van de US Open, was tijdens de ABC-uitzending te horen hoe het publiek hem uitfloot. AP meldde destijds dat de president, toen hij de reactie van het publiek hoorde, ‘een grijns op zijn gezicht toverde’, wat ‘het boegeroep even nog luider maakte’.

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BRON: VARIETY