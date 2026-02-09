De Oranjes moedigen vol overtuiging aan bij De Olympische Winterspelen

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Oranjes waren aanwezig bij de Olympische Winterspelen in Milaan met een zichtbaar aanwezige en hoorbare steun voor TeamNL.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn van donderdag 5 februari tot en met dinsdag 10 februari bij de Spelen, deels vergezeld door prinses Amalia. De Koning is uitgenodigd als erelid van het Internationaal Olympisch Comité. Ook demissionair minister-president Dick Schoof was aanwezig op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari. Wat De Oranjes deden en hoe dat eruitzag? Lees snel verder!

Openingsceremonie en boodschap

Het Koninklijk Paar, de Prinses van Oranje en de minister-president woonden op vrijdagavond de openingsceremonie bij. Willem-Alexander zei toen: ‘De Olympische Winterspelen 2026 staan op het punt van beginnen! We wensen alle olympiërs van TeamNL heel veel succes in Milaan en Cortina. We volgen jullie op de voet en kijken uit naar schitterende sportprestaties op het ijs, in de sneeuw en op de baan. Geniet van jullie deelname.’

Aanmoediging langs de baan

Koning Willem-Alexander en prinses Amalia ontmoetten voorafgaand aan de 3.000 meter bij het langebaanschaatsen de band Kleintje Pils en waren tijdens de 3.000 meter zichtbaar betrokken bij de wedstrijd. Ook Koningin Máxima moedigde de schaatsers al schreeuwend aan. Bij de 5.000 meter was dat niet anders.

Noorse familie was ook aanwezig

Koningin Maxima, prinses Amalia en koning Willem-Alexander feliciteerden na de finale van de 5.000 meter schaatsen nog de Noorse koning Harald en Noorse koningin Sonjana. Het was namelijk de Noorse Sander Eitrem die daar olympisch goud pakte.

Bezoek aan Olympisch Dorp en TeamNL Huis

Zaterdag brachten zij een bezoek aan het Olympisch Dorp en het TeamNL Huis. In het TeamNL Huis ontmoetten de Koning, Máxima, de Prinses van Oranje en de minister-president Nederlandse Olympische en Paralympische Legends die op vorige edities van de Winterspelen unieke prestaties hebben geleverd. Aansluitend bezochten zij het Olympisch Dorp in Milaan, waar een deel van de olympiërs verblijft, kregen zij een rondleiding en spraken zij met sporters.

Foto’s: ANP