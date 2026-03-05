Beach Boys-lid Bruce Johnston verlaat de tourband na 61 jaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bruce Johnston, die zich in 1965 aansloot toen Brian Wilson zich van de weg terugtrok om zich op studiowerk te richten, speelde in die periode het grootste deel van zes decennia live mee en trad naar eigen zeggen rond de 6.000 keer op. Hij blijft wel beschikbaar voor speciale gelegenheden en benadrukt dat het afscheid van het vaste tourleven geen definitieve breuk is: ‘Dit is geen afscheid, het is tot snel. Ik ben voor altijd dankbaar dat ik deel mag uitmaken van de muzikale erfenis van de Beach Boys.’

Deel drie: schrijven, opnemen en spreken

Johnston noemt zijn vertrek het begin van een nieuwe fase: ‘Het is tijd voor deel drie van mijn lange muzikale carrière!’ In zijn exclusieve verklaring aan Rolling Stone zegt hij zich weer serieus te willen richten op songwriting en opname, en daarnaast een hoofdstuk te ontwikkelen rond spreken en betrokkenheid, geïnspireerd door Cary Grant. Met hulp van John Stamos wil hij eigen optredens en evenementen gaan doen, waarbij hij zelfs openlaat dat er ruimte is voor bekende momenten: ‘Misschien zing ik zelfs “Disney Girls” en “I Write The Songs!!”’

Mike Love blijft als laatste klassiek lid op tour

Door het vertrek van Johnston blijft Mike Love over als het laatste lid uit het klassieke tijdperk dat nog in de tourband zit. Love reageert in een eigen verklaring met lof en nadruk op continuïteit: ‘Bruce Johnston is een van de grootste songwriters, vocalisten en toetsenisten van onze tijd.’ Volgens Love gaat het om ‘een hoofdstuk van verandering, maar geen einde’, en hij zegt uit te kijken naar samenwerking in de studio, terwijl Johnston zich bij speciale gelegenheden bij de band kan voegen, onder meer bij optredens in The Hollywood Bowl ter viering van de 250ste verjaardag van het land.

Nieuwe bezetting op het podium, parallelle tours ernaast

Johnstons plek in de liveband wordt ingenomen door Chris Cron, zanger en voorman van de Beach Boys-tributeband Pet Sounds Live, die eind februari al stilletjes begon mee te spelen en tussendoor bij zijn eigen groep blijft optreden wanneer de Beach Boys inactief zijn. Ondertussen blijft oprichter Al Jardine optreden met Brian Wilsons voormalige begeleidingsband rond The Beach Boys Love You uit 1977, nu onder de naam Pet Sounds Band; die bracht op 21 februari in het United Theater op Broadway in Los Angeles het album volledig, met als hoogtepunt het live-debuut van Let’s Put Out Hearts Together met bijdrage van Marilyn Wilson.

Love’s Beach Boys hervatten de live-activiteiten op 22 maart in SeaWorld in Orlando, met data tot en met augustus. In het weekend van 4 juli staan er drie shows in The Hollywood Bowl gepland, waar Johnston een gastoptreden zal maken.

Bron: Rolling Stone. Foto: Getty Images