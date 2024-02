Familie vraagt curatele aan voor Beach Boys’ Brian Wilson (81)

De familie van Brian Wilson heeft deze week bij de rechter curatele aangevraagd, omdat de Beach Boys-zanger lijdt aan een vorm van dementie. Dat laat de familie weten aan het tijdschrift People.

Wilson (81) zou volgens de rechtbankdocumenten niet in staat zijn om zichzelf te onderhouden. Zijn vrouw Melinda, die eind januari op 77-jarige leeftijd overleed, hielp hem jarenlang en begeleidde hem tijdens zijn ziekte. Nu zij er niet meer is, heeft de familie van Wilson gevraagd een curator aan te stellen.

Fatsoen is weg

Volgens de documenten is Wilson “snel afgeleid”, doet hij vaak “spontane, irrelevante of onsamenhangende uitspraken” en zou hij “vaak niet in staat zijn om het fatsoen op te brengen dat bij de situatie past”. De zanger neemt volgens zijn arts medicatie om de voortgang van zijn ziekte af te remmen.

Op 26 april staat een hoorzitting over de curatele van Wilson gepland. De verwachting is dat de zanger daar door zijn ziekte niet bij aanwezig zal zijn.

Beeld: Getty Images