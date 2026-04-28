Auschwitz-overlevende Edith Eger overleden op 98-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De bekende auteur en Auschwitz-overlevende Edith Eger is op 98-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte het nieuws dinsdag bekend via Instagram.

Edith Eger overleed volgens haar familie in de liefdevolle zorg van haar naasten en haar toegewijde team. De familie schrijft diep geraakt te zijn door haar leven en haar nagedachtenis levend te willen houden via daden. Ook worden volgers bedankt voor hun steun.

Familie neemt afscheid

De familie schrijft: ‘Vandaag heeft onze geliefde Edie haar aardse lichaam verlaten. Ze is heengegaan met alle gratie waarmee ze leefde, als een engel die naar huis terugkeert. Ze is overleden in de liefdevolle zorg van haar familie en toegewijde team.’ Tot slot schrijft de familie: ‘Edie, we sturen je op engelenvleugels naar je volgende reis. We houden van je. We zullen je ontzettend missen. En we zijn zo dankbaar dat we deel mochten uitmaken van je bijzondere leven.’

Groot voorbeeld

Ballerina Igone de Jongh noemt Edith ‘een enorm groot voorbeeld, voor veel mensen maar ook voor mij persoonlijk’. Dat zegt Igone tegen het ANP in reactie op het overlijden. De twee hadden jarenlang intensief contact, nadat ze elkaar in 2019 leerden kennen rond de voorstelling De dans ontsprongen in Carré, die gebaseerd was op het levensverhaal van Edith. ‘Dat was een heel bijzonder moment. Toen is er een warme band ontstaan en hebben we altijd contact gehouden.’

Dierbare herinneringen

Igone vertelt dat ze veel met Edith skypete en sprak, al werd dat de laatste tijd moeilijker doordat haar gezondheid achteruitging. In 2024 bezocht Igone haar nog in San Diego, waar ze voor haar danste in de tuin: ‘Ik heb voor haar gedanst in haar tuin, dat wilde ik haar graag cadeau geven.’ Een van haar dierbaarste herinneringen is een intiem moment bij Edith thuis: ‘Zij lag in bed en we hebben uren met elkaar gekletst. Dat was heel erg dierbaar.’ Igone sluit af: ‘Zij was liefde in alles wat ze was.’