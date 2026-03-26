Philip Freriks ontrafelt vergeten oorlogsverhalen in tweede seizoen Oorlogsalbums

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het tweede seizoen van Oorlogsalbums staan drie bijzondere fotoalbums uit de Tweede Wereldoorlog centraal. Aan de hand van oude beelden reconstrueren Philip Freriks en een team van experts stap voor stap de levens van onbekende soldaten en de makers van de albums.

Met alleen de fotoalbums als uitgangspunt gaat Philip Freriks met het team te werk als historische detectives. De driedelige serie laat zien wat de afgebeelde soldaten meemaakten tijdens de oorlog en wat hun persoonlijke beelden vandaag de dag nog vertellen. Oorlogsalbums is vanaf zondag 3 mei om 20.15 uur te zien bij MAX op NPO 2.

Historische speurtocht

In Oorlogsalbums volgt de kijker Freriks en zijn team tijdens hun zoektocht naar de verborgen verhalen achter de fotoalbums. De experts proberen te achterhalen wie de soldaten waren, wat zij meemaakten en welke betekenis hun verhalen hebben binnen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee vormt elk album het startpunt van een nieuw onderzoek.

Drie heel verschillende verhalen

In de eerste aflevering staat een Britse technicus van de Royal Air Force centraal, die beschadigde vliegtuigen razendsnel repareerde zodat die opnieuw konden worden ingezet. Tijdens zijn reis door Europa kwam hij ook in het net bevrijde concentratiekamp Bergen-Belsen terecht, waar de gevolgen van de oorlog diepe indruk op hem maakten. De tweede aflevering volgt een Duitse infanterist die behoorde tot de eerste troepen die Nederland binnenvielen, maar van wie het lot volgens het onderzoek een dramatische wending kreeg.

Album van jonge vrouw

De derde aflevering draait om een bijzonder album dat niet van een soldaat blijkt te zijn, maar van een jonge vrouw. Zij poseerde met militairen van verschillende nationaliteiten die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland. Opvallend in dat album is de prominente aanwezigheid van Poolse soldaten, die een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van onder meer Breda.

Foto: MAX.