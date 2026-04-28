Dick Matena, striptekenaar van onder meer Kruimeltje en Dik Trom, overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Striptekenaar Dick Matena is eergisteren op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de hoofdredacteur van het tijdschrift Eppo, waar de striptekenaar al jaren voor schreef en tekende, laten weten aan de NOS.

Dick Matena was bekend van zijn werk in stripreeksen als Argonautjes, Ridder Roodhart en Grote Pyr. Ook maakte hij stripversies van kinderboeken en romans, waaronder De Avonden, Turks Fruit, Dik Trom en Kruimeltje. De tekenaar geldt als de grondlegger van de literaire verstripping van romans.

Begonnen bij Toonder Studio’s

Op 17-jarige leeftijd begon de striptekenaar bij Toonder Studio’s. Daar leerde hij het vak van onder anderen Marten Toonder, Thé Tjong Khing en Piet Wijn. Bij de studio werkte hij ook mee aan bekende series als Tom Poes en Panda.

Ode aan de literatuur

De tekenaar maakte later stripversies van literaire boeken en kinderboeken. Over dat werk zei hij in 2011 in een interview: ‘Ik ben een vrij klassieke tekenaar, die voor zijn eigen plezier die boeken is gaan verstrippen, voornamelijk omdat ik een manier gevonden heb om alle tekst van de schrijvers te gebruiken. Ik vind het leuk dat ik iets nieuws heb kunnen brengen, maar voor mij is het meer een ode aan de echte literatuur dan dat ik zelf probeer literatuur te maken.’

Ophef om De Prediker

In de jaren 80 maakte hij ook striptekeningen voor volwassenen, zoals Lazarus Stone en Sterrenschip. Zijn werk werd daarnaast gepubliceerd in landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje. In Spanje tekende hij voor een agentschap Het Web en De Prediker. Die laatste strip veroorzaakte veel ophef vanwege het afbeelden van een naakt meisje. Daarover zei hij tegen tijdschrift Vooys: ‘Het is bespot en het heeft mijn hele internationale carrière naar de gallemiezen geholpen. Ik heb er ontzettend veel last mee gehad, en dat vond ik absoluut niet leuk, maar aan de andere kant heb ik mensen er wel behoorlijk mee ontregeld, wat ook een definitie van kunst is.’

Iconische stripmaker

In 1986 ontving de striptekenaar de Stripschapprijs, de belangrijkste oeuvreprijs voor striptekenaars in Nederland. Hij is na een kort ziekbed in zijn huis in Amsterdam overleden. Eppo-hoofdredacteur Rob van Bavel noemt hem een belangrijke naam voor de Nederlandse stripwereld: ‘Met het overlijden van Dick Matena verliest de Nederlandse stripwereld een iconische stripmaker en verteller.’ De hoofdredacteur voegt daaraan toe: ‘Zijn gedrevenheid en vakmanschap waren ongekend.’